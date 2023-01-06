智庫辦青年論壇為港鐵票價機制提改革　張欣宇：將向議會反映意見

MWYO青年辦公室聯同立法會議員張欣宇，將於今年2月4日至5日一連兩日舉辦「共識會議 – 港鐵票價青年傾」論壇。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇表示，「希望透過是次活動，為青年提供一個了解、討論和分析的平台，將他們的共識向議會反映。」



以「港鐵票價調整機制」為討論主題

港鐵票價調整機制實施多年，市民一直質疑只有加沒有減，尤其是錄得盈利情況下仍然加價，對於票價調整，社會各界一直意見紛紜。為了更緊貼社會脈搏，論壇將以「港鐵票價調整機制」作為是次討論主題。

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇表示，因適逢下年港鐵票價調整機制將進行全面檢討，「希望透過是次活動，為青年提供一個了解、討論和分析平台，將他們的共識向議會反映。」

試行社區審議式民主舉辦「共識會議」

同時，MWYO青年辦公室希望將審議式民主的概念，套用在社區當中試行。而「港鐵票價青年傾」論壇正是他們為計劃打響頭炮。MWYO青年辦公室研究員陳宇謙解釋，「審議式民主並沒有既定形式，舉行公民共識會議和審議式民意調查，是當中最常見的做法。」

MWYO青年辦公室將於2月辧「港鐵票價青年傾」論壇。（圖片來源：由MWYO青年辦公室提供）

誠邀各界專家齊參與 報名反應熱烈

一連兩日的「港鐵票價青年傾」論壇將於2月4日及5日舉行，MWYO青年辦公室社區及外展經理陳凱穎表示，為了令參加者對公共議題進行更理性和深入的討論，了解各界持分者的觀點，特意邀請了前九廣鐵路公司管理局主席田北辰、香港大學經管學院講師阮穎嫻及前香港運輸及房屋局局長張炳良一同參與討論，屆時參加者可於論壇上與專家們進行交流。

是次活動於去年12月12日正式公開招募18 – 40歲青年參與，名額約有30個，申請截止日期將於1月9日為止。陳凱穎表示，活動至今已收到近50人報名申請，形容反應熱烈。

陳凱穎又補充，參加者未來將有兩個月時間細閱由主辦方準備的資料、了解票價調整機制的來龍去脈及爭議。