民青局：10部門將推神秘實習崗位供青年申請　包括體驗法醫工作

民政及青年局推出《青年發展藍圖》歸納青年窘境，為解決難題找出口。副局長梁宏正提到，中學生及剛畢業的青年對生涯規劃需求殷切；青年專員劉家麒透露，10個部門將推出一些有趣及鮮為人知的實習崗位，予青年人體驗，包括跟法醫官實習，讓他們知政府法醫官日常生活不像電視劇《CSI》、《法證先鋒》等。



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青年面對「四業」問題，即學業、事業、創業及置業，梁宏正接受訪問時，提到與青年接觸下來，留意到不同年齡層的年輕人，所面對的擔憂及心中所想均有所不同。他稱中學生及剛畢業的青年，對生涯規劃需求殷切；另一方面亦留意到不少青年希望知悉更多大灣區發展及國家發展大局資訊，亦有青年反映疫情對精神健康關注，上網課或WFH之下，要如何釋放壓力及建立有效社交等。

機場管理、獸醫、海岸公園管理都有實習崗位

在協助青年就業方面，民青局希望學生或青年有體驗式生涯規劃，多個政府部門會主動成立青年小組或青年溝通機制，讓有興趣加入政府的青年多些了解各部門工作。劉家麒表示，已精挑細選10個部門，利用政府這個全港最大僱主身份，推出一些有趣及鮮為人知的實習崗位予青年人體驗。

劉表示，參考近年受歡迎的電視劇《CSI》、《法證先鋒》等，其職業即為政府法醫官，全港亦只有政府有該職位，故希望有實習崗位予青年嘗試，「畀佢知政府法醫官啲日常生活，唔係咁精彩每晚都喺酒吧吹水吹咁耐」；另外一些崗位包括機場管理、漁護署獸醫、海岸公園管理等，亦樂意組職體驗活動，幫助青年早些找到職業志向。

▼1月4日 新界（沙田）法醫學大樓公開解剖室▼



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青年人置業夢：想買樓 但不想做樓奴

置業仍是青年離不開的話題。青年專員劉家麒表示，青年對置業主要有兩種看法，一是希望能買樓，「買唔到樓人生就無希望」；二是不想做樓奴。他稱後者並非不想買樓，而是認為沒有必要買，只想有一個舒適居住空間，因此青年宿舍大受歡迎。

唔係一定要業主身份先至係成功標桿。 青年專員劉家麒

梁宏正則補充，比起置業，不少年輕人更渴求在自己有興趣的平台發展，當發展到有一定能力時，買樓與不買樓則屬個人決定，「起碼有能力決定買唔買樓。」他認為有些青年擁有一筆錢時，或考慮投資在事業上，待成家立室時再置業。

坊間講好多人青年置業問題，的確係一個挑戰同困難，但重點係要畀機會佢哋，有希望去追蹤夢想，政府、社會又好，畀機會佢就係幫緊青年發展，由佢去決定如何用佢啲錢同利用人生。 民政及青年局副局長梁宏正

▼12月20日 民青局公布《青年發展藍圖》▼



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逾8成「港人首置」申請者40歲以下

梁宏正又說，以往超過8成「港人首置」申請者40歲以下，反映受年輕人歡迎，認為政府提出重推首置是其中一個解決房屋置業問題的方法，房屋局正着手推動。他又透露，房屋局及發展局陸續有計劃醞釀中，細節尚待局方公布。