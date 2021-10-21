劉鳴煒智庫牽頭社區參與式預算：扭轉青年無力感　重投公共事務

由青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的MWYO青年辦公室今日（21日）發表首份「參與式預算」研究報告，以觀塘彩福邨居民為主要對象，鼓勵他們直接參與社區內部份公共預算支出優先次序或用途。

研究發現，計劃有助增加居民對彩福邨的歸屬感、令青年對社區參與重拾信心，以及改善居民對屋邨管理部門的印象和信任。



MWYO發表參與式預算個案研究報告。（MWYO提供）

居民可投選邨內工程及活動

「參與式預算」亦即由市民決定部份公共預算支出優先次序或用途，透過使用者的參與，令政策及公帑的使用更貼合市民需求。

計劃由彩福邨互委會主席牽頭，讓居民建議如何使用彩福邨屋邨管理諮詢委員會（邨管會）中有關「邨內改善及維修保養工程」及「屋邨活動」的部份公共撥款。MWYO則聯同香港遊樂場協會彩德青年綜合服務中心，以參與式預算的方式找出居民的意願。作為邨管會委員之一的互委會主席，則在邨管會推動最受居民歡迎的建議。

計劃由2020年11月開始，籌備至2021年5月邨管會會議決定推行居民投選的方案，歷時大半年，共有五個階段，包括籌備、宣傳及提案、審議、投票以及執行階段。最終，計劃合共收集到104份居民提案，經專家小組評選後，居民可在五個入圍的「邨內改善及維修保養工程」及另外五個入圍的「屋邨活動」方案中，投選一個心儀建議。

最後有約300戶投票，「邨內改善及維修保養工程」首兩個方案為「翻新彩樂樓旁休憩處」和「美化及增加彩福邨照明設施」，將於今個財政年度落實執行。至於最高票數的「屋邨活動」——「彩福易手市場」將會在疫情好轉後推動。

MWYO發表參與式預算個案研究報告。（MWYO提供）

有青年扭轉無力感 重燃對社區參與信心

計劃推動過程中，MWYO透過提案居民問卷、投票居民問卷，以及與10位入圍提案居民、7位青年義工、互委會主席和當區區議員的深度訪談，分析參與式預算試驗計劃對參加者和地區屋邨管理部門的影響，以及他們對計劃的意見。

研究發現，大部份參與投票的居民，無論是內在還是外在的公民參與效能感均有所提升。而所有入圍提案居民都認為參與「計劃」後，對彩福邨的歸屬感有所增加。

超過八成（82.7%）受訪投票居民十分同意或同意計劃，提升他們對彩福邨屋邨管理諮詢委員會的預算運用和邨內事務的理解；超過九成受訪投票居民十分同意或同意增加他們對彩福邨的歸屬感（92.2%），並改善了對彩福邨的邨管會或互委會的印象（94.4%）。MWYO認為，由此可見計劃對促進當區和諧與加強凝聚力有積極影響。

此外，受訪青年義工大致同意，參與計劃增加他們對彩福邨、地區行政和參與式預算的認識，並學到一些社區參與技能。當中，有青年義工指以往累積下來的無力感都令他不想再參與任何公共事務，但今次的經歷令他對社區參與重拾信心。

MWYO總監劉鳴煒。（資料圖片）

冀日後預先接觸涉事政府部門或政團

MWYO反映，透過今次經驗，可知要成功推動參與式預算，有七大重要條件，包括：一、制度上需具備相應的組織架構，要相對理解區內情況和居民的需要；二、有足以回應市民提案的財政資源及具備明確的規則及指引；三、社區內有一定的改善空間；四、籌備機構需態度開明，而且有決心尋求進步，願意嘗試新方法與居民分享對撥款運用的影響力；五、尊重居民的聲音，重視居民的想法和參與；六、有理念一致的合作夥伴；七、具執行力的推動機構及試行策略得宜。

他們建議，日後主辦機構除了需要接觸地區持份者外，應盡可能主動接觸地區層面以外涉事的相關政府部門或政團，先讓他們對參與式預算及「計劃」有初步的認識，以推動更多居民參與。