放下歧視偏見　說好香港故事

香港正踏入復常之路，大部分的防疫措施已被解除，香港與內地亦已全面通關，交通及人流往返逐步回復正常，香港特區政府更正式啓動大型宣傳活動，向全球展現香港的新魅力、新發展、新機遇。



文：平等機會委員會主席朱敏健



服務提供者不論從平等機會或生意考慮的角度，都應該平等對待來自不同地方的客人。（平機會圖片）

內地網紅稱遊港用普通話遭歧視

當香港「走出去」說好故事之際，近日卻有內地網紅在她的社交平台發布了一條「挑戰在香港一天只說普通話」的短片。據傳媒報道，該博主稱有網民向她抱怨在香港說普通話會被「翻白眼」，故她親身測試一下。從影片看到，博主聲稱被店員冷漠對待，另有店舖所提供的服務與博主的預期出現落差，但影片亦顯示博主也碰到態度友善的食肆店員。對於這位博主的遭遇，網民反應兩極。有些表示有同感，並分享了自己在香港的經歷。有些則表示在香港並未受過「白眼」，反而覺得香港人很熱情，質疑博主藉兩地矛盾，增加影片的瀏覽量。

就該博主上載的影片，平機會並不能確認它的製作及其內容是否紀錄及/或反映社會的眞實情況，因此我們無法就相關影片的內容及由此而引發的討論作出評論。

內地網民分享遊港暖心事

雖然有內地網紅表示在香港遭歧視，然而，不少內地旅客對香港的人和事都有不俗的評價。據傳媒報道，一名內地網民日前在社交平台「小紅書」分享了她在香港旅行時的窩心經歷。該網民指，其女兒乘搭港鐵時不慎掉進月台縫隙內，幸好獲得香港乘客伸出援手，協助脫困。有香港青年更遞上紙巾給她女兒抹眼淚，令她很感動，讓她明白香港人一點也不冷漠，也令她喜歡上香港人。該帖文獲得逾千網民點讚，不少網民分享訪港時遇到路人相助的經驗，稱讚香港人熱心。有網民更強調經常來港，從未遇過所謂歧視的情況。

關於內地來港的居民/訪客在香港遭遇到的歧視問題，平機會一向非常關注，並已於2021年向政府提交一份立法建議報告，目前政府相關部門正在進行審議。

服務提供者應平等對待所有客人

事實上，不論有沒有法例保障內地人身份歧視，作為一個國際大都會，香港的服務提供者，不論從平等機會或生意考慮的角度，都應該平等對待來自不同地方的客人。

經過三年的疫情，香港現在已準備就緒，迎接內地和海外旅客的到來，我們亦已正式向全球各地的朋友宣告香港已經「回來了」。平機會希望服務提供者及旅遊業從業員能夠繼續秉持好客精神，努力推廣香港，向外說好香港的故事。

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