預算案扶貧縮皮　基層住「廚廁合一」劏房　買一斤肉分幾餐食

李家超政府常強調「精準扶貧」，但新一份財政預算案的扶貧政策卻比以往大減，在全面通關後，市面租金上調、物價飆升，很多基層家庭更加在疫情下收入不穩，生活苦不堪言，唯有省吃儉用自救；甚至有單親媽媽為了慳錢，待至黃昏才去街市買平價菜，買一斤肉要分幾餐食，連魚都捨不得買來吃。關注草根生活聯盟批評，政府在考慮政策上很多時忽略了單親家庭的需要，即使在疫情下推出多項措施，仍未惠及單親家庭，促政府推出長遠扶貧政策，令基層市民能有穩定生活。



入夜買平餸 一斤肉分兩日食

單親媽媽何太（化名）現時與12歲女兒住在深水埗一個60方呎的唐樓劏房已有10年，自7年前丈夫因病去世後，她獨自撫養女兒長大，兩母女現時主要依賴每月約6000元的綜援津貼過活，「真係好辛苦，但佢係我個女，無論幾辛苦我都會照顧佢。」

何太指，自疫情以來至農曆新年期間，物價一直飆升，不僅菜價大幅上漲外，肉類亦價格不穩，她無奈說：「菜同肉我都唔捨得食，但想個女食好啲，惟有買一斤肉分幾餐食。」為了節省開支，在選購肉類上盡量以豬肉為主，她說：「買魚、買雞都好貴，例如一條倉魚最平都要成40、50蚊，真係唔捨得買。」她平日主要購買蔬菜，並以選購價格較便宜的白菜和椰菜為主，平時約為10元一斤。

在最新財政預算案公布當天的黃昏，何太帶着《香港01》記者到元州街的街市檔「入貨」選購便宜餸菜，她稱平日甚少到市政街市買餸，地舖街市檔的價格一般更便宜，她更經過精心格價，鎖定其中售價最便宜的幾個菜檔和肉檔為光顧目標，已經甚有心得。這天，她總共買了一斤椰菜、一斤菜心、一斤四季豆及兩斤排骨，共花了200多元，預計可以吃2至3日。

她又補充，若想買「平餸」的話，買菜要盡量避開早上時段，「要慳得就慳，朝早去街市買餸會貴好多，要等到6點後臨近街市檔收工先會平。」她舉例，一斤排骨在早上售約78元，晚上則會減價至約48至58元，她解釋：「雖然唔係話貴好多，但對我哋嚟講，長遠負擔就很重。」

何太表示，現時主要開支大多花費在飲食上，其他方面的開支花費唯有縮減，甚至可免則免。不過，女兒即將升讀中一，需要上補習課來加強學習，所以她必須想辦法減省開支，以應付女兒的補習費。

60呎劏房環境惡劣 被迫「廚廁合一」

基層生活困苦，何太與女兒亦活在充滿壓迫感的狹隘空間，她指所住的劏房只有60方呎，並沒有獨立廚房，平日煮食需要在廁所內進行，被迫「廚廁合一」，衛生環境未如理想，但她為了節省開支使費，亦只能每日三餐都是在家中煮飯。每逢煮食前，她都要緊記蓋上馬桶，然後將爐具放在馬桶上，她稱：「其實咁樣係唔太衛生，但為咗慳錢，唯有迫住咁做。」

何太表示，現時大廈內鼠患問題嚴重，即使家中有窗戶亦不敢打開，擔心老鼠從外入屋。同時，大廈樓梯間和走廊陰暗，燈膽壞了，業主亦沒有派人更換，她說：「有一次我落樓梯唔小心叉錯腳，隻腳跌倒瘀咗一大撻。」因為要慳錢，她最終沒有選擇求醫，只靠身體自行康復。

何太表示，現時大廈內鼠患問題嚴重，即使家中有窗戶亦不敢打開，擔心老鼠從外入屋。同時，大廈樓梯間和走廊陰暗，燈膽壞了，業主亦沒有派人更換，她說：「有一次我落樓梯唔小心叉錯腳，隻腳跌倒瘀咗一大撻。」(夏家朗攝)

輪候公屋7年 拒搬簡約房屋：食都唔夠食仲要畀錢搬屋

何太與女兒現時已輪候公屋7年，她表示，今年初終於迎來房署主任審查 ，但仍未有確實上樓時間。她提及，房署曾寄信詢問她會否接受簡約房屋的安排，但她隨即拒絕，說：「住嗰一、兩年又要再搬，搬嚟搬去要好多錢，連食都唔夠錢食，仲要畀錢搬屋。」

對於最新一份財政預算案的惠民措施，何太認為，5,000元電子消費券或能幫補日常飲食上的開支，只是雪中送炭，但她希望以現金方式發放，至少可以給她用作繳交水費和電費，以及幫補女兒的補習費。

注草根生活聯盟總幹事黃佳鑫表示，在昨日（22日）與市民一同觀看財政預算案直播後，不少市民對是次報告大感失望，他形容：「佢哋（基層市民）會擔心去年（扶貧政策）數量多咗都過得咁辛苦，今年反而仲少（扶貧措施），會唔會生活得仲差。」(夏家朗攝)

黃佳鑫：政府在政策上未惠及單親家庭

關注草根生活聯盟總幹事黃佳鑫表示，在昨日（22日）與市民一同觀看財政預算案直播後，不少市民對是次報告大感失望，他形容：「佢哋（基層市民）會擔心去年（扶貧政策）數量多咗都過得咁辛苦，今年反而仲少（扶貧措施），會唔會生活得仲差。」

同時，黃佳鑫指，亦有基層市民向他反映，近年來物價不斷攀升，特別在全面通關後及新年期間屬高峰期，他說：「啲菜貴到20、30蚊斤都有，去到70、80蚊一舊骨亦都有。」另有市民留意到每逢消費劵派發後，物價便會再向上調高，他不諱言：「對佢哋嚟講會有個隱患，擔心派少咗錢，但物價照常咁升，驚會補唔返。」

黃佳鑫續指，社會雖然趨向復常，惟基層就業及收入不穩，政府在考慮政策上很多時忽略了單親家庭的需要，即使在疫情下推出多項措施，卻未惠及單親家庭，促請政府推出長遠扶貧政策，令基層市民能有穩定生活。

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