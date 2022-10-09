單親母女居漏水劏房屎水倒灌　團體倡設評分制取締最劣住屋

劏房圍城內不少住户深受困擾，與女兒蝸居僅百呎劏房的單親媽媽阿嬋，飽受漏水及渠管淤塞困擾，曾試過睡地板長達兩年，屎水倒灌，亦只能自行通渠，「屋漏偏逢連夜雨」迫使她練就一身「好本領」，「但都係環境所迫。」



不少劏房涉環境惡劣安全隱患，民間團體「全港關注劏房平台」倡議，以風險評估設兩級制，訂立取締劏房時間優次。平台期盼新一屆政府展現解決問題決心，包括確立取締劏房時間表，目標是十年內劏房數目減半，並配合妥善的安置政策，興建不少於一萬個市區安置單位。



不少劏房涉環境惡劣及安全隱患，「全港關注劏房平台」倡議，以風險評估兩級制，訂立取締劏房時間優次。（蘇煒然攝）

平台早前綜合街坊、前線社工及學者等意見，整理出民間取替劏房方案，建議分兩級制，首先根據劏房所在大廈的結構狀況，例如牆壁或樑柱有否裂縫，若屬危樓，則需即時取締及完善安置受影響居民。

按樓宇狀況、衞生條件、消防安全評定

若未有即時危險，則按由五大準則釐定的評分制，判別其環境惡劣程度，包括樓宇負荷、臨時構築物狀況、大廈管理及衞生條件、窗及渠管情況及消防安全，以決定其取締優次，其中樓宇負荷及消防安全佔分比例較高。

評分制以100分為滿，若其中兩項準則分數逾半，或整體評分高於40分（大廈沒有法團）及50分（大廈有法團），則應啓動取締程序，並由政府派員檢查，若確認劏房不合人道標準，及對住户構成即時或慢性侵害，需勒令業主還原單位。

阿嬋與女兒居於劏房長達七年，嘆指「住喺劏房真係一日都嫌多。」（蘇煒然攝）

與女兒蝸居觀塘100呎一劏七劏房的阿嬋，居劏房達七年，她苦笑自己為「資深劏房户」，每日面對屋內不同問題，已練就一身「好本領」，但她直言受環境所逼，「好多憤慨，真係住劏房住多一日都嫌多。」

阿嬋指，舊居有嚴重滲水，「天花啲水跌晒落床」，需「打地鋪」訓足兩年，「自己唔識游水，但成日發夢喺海洋游吓游吓」，屋內亦有嚴重裂縫，「有一部分係露台改建而成，都會擔心成個冧咗落去。」

「落雨就好似水簾洞」

阿嬋母女兩年前遷至現時居所，環境略有改善，但窗邊仍有漏水，「一落雨就好似水簾洞」，亦有嚴重塞渠問題，屎水不時倒灌，「兩、三個月就塞一次，我依家就好似非標準通渠師傅咁，有時個女都要幫手，佢咁細個，都覺得好難為佢。」

屋外亦危機滿佈，公共地方滿佈雜物外，「消防門都長期關唔埋」，擔心存有消防隱患，據上述的劏房風險量表作評分，其分數已超標。阿嬋嘆指，劏房屬「畸型」產物，盼港府從速解決，並安排完善的安置方案，亦可考慮善用現時已幾近閒置的檢疫中心，改建為過渡性房屋。

Kate 一家四口居於天台屋，同樣受滲水問題影響，惟基於搬家費用昂貴，及難以相若租金租住劏房，只能忍受長達10年。（蘇煒然攝）

全港關注劏房平台召集人鄧寶山指，方案主張由劏房住戶評分及上報，亦冀政府共同參與，按風險程度決定取締優次，並積極執法，「唔係要即時取締晒，但希望係有序同逐步。」他強調，要取締劏房，必須配合完善的安置政策，以60至70年代的木屋區居民為例，亦獲臨屋區和及後的中轉屋安置；港府亦有興建單身人士宿舍，逐步取締籠屋。

鄧寶山認為，新一屆政府即將發表施政報告，必須顯示急市民所急的決心，訂立取締劏房時間表，十年內劏房數目減半，並興建不少於一萬個市區安置單位。

他又指，港府另需對新建劏房作發牌規管，並嚴格執行，亦應訂立居住單位最低標準，包括分間數目及廚廁規格等。