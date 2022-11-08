單親媽帶子女蝸貨倉屋情緒困　博愛江夏圍村過渡屋建鄰里情脫孤獨

單親媽媽宋女士獨力撫養兩名小孩，三口子曾在貨倉改建的房子蝸居八個月，既潮濕，蛇蟲鼠蟻也多、交通更是不便。宋女士回想，當時要為生活奔波，見到7歲長女因地方擠逼難練古箏而心痛，加上欠缺鄰里情，深感孤獨，情緒大受困擾。



幸而在社工協助下，三人成功申請入住元朗過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，今年6月入伙，面積比貨倉屋大近兩倍，居住條件改善，與鄰里友好，新生活終使她擺脫孤獨感。



「博愛江夏圍村」由博愛醫院負責推展興建及以非牟利形式營運，項目第二期提供1,217個單位，申請流程已結束，預計12月底入伙。博愛醫院董事局主席林群表示，過渡性房屋租約為兩年期，屆滿時會視乎情況為住戶續約，而第一期有住戶反映交通不便，因此博愛現正向政府爭取專線小巴及村巴直達港鐵站，改善配套。



三口子屏山貨倉屋蝸居八個月：常常差點踩到蛇

宋女士與丈夫分居後，獨自與7歲女兒與3歲兒子在屏山住過八個月。她憶及舊居是貨倉改造而成的石屎屋，十分潮濕，即便開冷氣亦未能改善濕度，常感到周身痕癢，被蟲子叮咬後很久都不能痊癒，且屋內不時出現蛇蟲鼠蟻，常差點踩到蛇，「成日嚇死我喇！」

心痛長女無處練古箏 與鄰舍沒交流如在孤島

那時小屋面積只逾百平方呎，空間狹窄，租金卻逾5,000元。宋女士長女喜愛古箏，但苦於在家無合適練習空間，「大女坐在舊屋梳化彈古箏，室內幾乎再無空地，只能收起餐桌，我與兒子亦沒有室內走動的餘地，只能到室外玩耍。」

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生活壓力谷出情緒問題 常對兒女發脾氣

宋女士形容當時與左鄰右舍沒有交流，如在孤島，面對生活壓力出現情緒問題，經常對兒女發脾氣，之後會反思如何改善生活質素，「發完（脾氣）之後我自己就會唸一唸。」

家曾住屏山交通不便，宋女士形容，送孩子上學需先走一段人車共行路，風險高。而為避開路上的貨車，宋女士送孩子上學時，通常要半小時才能走出小路：「逼住細佬6點鐘起身，跟住佢家姐一齊起身，搞得佢好攰。」宋女士嘆道，一家都疲憊不堪。

離貨倉屋入「博愛江夏圍村」 家俬齊備空間增

宋女士現時住在「博愛江夏圍村」229平方呎的三至四人單位，屋內放置了高架床、衣櫃、梳化、雪櫃、餐桌及書桌等家俬後，仍有大量空間可走動休息。單位有一大面窗戶，廁所亦在靠窗一側，寬敞明亮，首年優惠月租為2,552元。

與鄰里相熟不再感孤獨 女兒建信心參加古箏比賽

如今宋女士搬到「博愛江夏圍村」，通過社區活動與鄰里相熟，不再感到孤獨，女兒有更寬敞空間練習古箏，亦建立信心參加古箏比賽：「佢（兒子）都可以訓多兩個鐘先起身返學，唔會咁辛苦。」

元朗博愛江夏圍村門口僅一條巴士路線，往返江夏圍村及八鄉路，只在周一至周五早晚兩個繁忙時間提供單向服務。（劉夢婷攝）

「江夏圍村」第二期12月入伙 博愛爭取改善交通等配套

江夏圍村距港鐵錦上路站約1.4公里，步行需時19分鐘，有一段路甚至沒有行人道，暫只有一條巴士線往返江夏圍村及八鄉路，只在周一至周五早晚兩個繁忙時間提供單向服務。

博愛醫院董事局主席林群表示，首期住戶反映交通不便，博愛現正向政府爭取專線小巴及村巴直達港鐵站，惟現時住戶僅逾1,500人，人口規模或不足以增設交通路線，但當第二期住戶全部入住後總人數將達約6,000人，相信交通問題會大大改善。

江夏圍村首期單位於今年6月陸續入伙，第二期提供1,217個單位，已於10月底截至申請，博愛已於月初進行第二期單位的電腦隨機編配甲類申請人面見次序，林群透露收到逾900份申請，正在處理中，預計12月底入伙。

博愛醫院主席林群表示，首期住戶反映交通不便，博愛現正向政府爭取專線小巴及村巴直達港鐵站。（劉夢婷攝）

「博愛江夏圍村」項目提供1,998個單位，項目由八幢4層高住宅大樓及兩幢便利設施服務大樓組成，住宅單位以「組裝合成」（MiC）建築法構建，每個單位均配備獨立洗手間、浴室及煮食空間，以配合不同人士或家庭需要。

引入先進MiC建築法 環保耐用成本低

擁有建築工程師專業資格的博愛醫院總理邵賢偉表示，項目採用政府認可的MiC技術，即是從一間間屋開始，慢慢升級至一幢幢樓。他解釋，「江夏圍村」項目是因應政府政策而建造的短期過渡性房屋需要，採用MiC技術有助大幅減少建築時間，由於過渡性房屋專為基層家庭設計，必須適合家庭生活需要，內有洗手間、廚櫃、冷氣、通風系統等，與一般住宅單位無分別。另外，單位以鋁合金建材作建築外牆，給人觀感明亮和簡潔，亦較一般合成板材料更堅固耐用。