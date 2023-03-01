兩餸飯內地團行程曝光｜揭80蚊午餐變30蚊飯盒　街坊：戥團友可憐

30名內地團友在土瓜灣「立食」兩餸飯奇景，引來譁然，《香港01》續追查發現，該團人今日已離港，昨抵港後唯一獲旅行社安排的午餐，竟是當街品嚐「香港名物」兩餸飯，有指旅行社原本安排團友到酒樓午膳，每位預算80元，但因酒樓休息，臨時改安排團友吃只值30元的飯盒，每位足足慳了50元。街坊對有關解釋半信半疑，歎道：「真係戥啲團友可憐！」



▼2月28日 為數約30人的內地團友在落山道當街「立食」兩餸飯盒，引來街坊譁然。《香港01》今日追查到該個旅行團的行程，而他們所吃飯盒，由導遊購自位於落山道的「港明美食」▼



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涉事旅行社：負責人不在 不作回應

根據《香港01》取得涉事內地團的行程資料，發現負責接待該內地團是位於尖沙嘴漢口中心一間旅行社，一行為數約30人，來港兩日一夜，昨日（2月28日）早上經蓮塘口岸入境抵港，然後被安排到尖沙嘴星光大道、灣仔會議展覽中心和金紫荊廣場、黃大仙祠、淺水灣，都是一貫內地團指定參觀的免費景點。

遊覽景點後，一行人被安排到一間「Super Mall」參觀，並註明會逗留兩個半小時，晚上再乘天星小輪夜遊維多利亞港，然後入住酒店。今日沒有列出景點安排，直接由酒店接走團友送人工島，再乘金巴經港珠澳大橋往澳門。值得注意是該間「Super Mall」在旅遊業監管局的註冊商店名單上，登記地址與涉事旅行社的辦事處地點一樣。

根據行程單據上資料，註明該團人入住青衣盛逸酒店，第一天團費會包午餐，第二天則包早餐；而單據最底的備註列明「正餐餐標＄80/人以下,早餐餐標$60/人以下」。《香港01》曾就事件致電向涉事旅行社查詢，職員指負責人不在，未有回應事件。

「港明美食」的兩餸飯每盒售30元，受內地團帶挈，姓李老闆娘直認最近兩日生意暢旺。盧翊銘攝

兩餸飯店兩日賺近萬元 團友原本80蚊餐變捱30蚊飯盒

記者今日到現場落山道近美景街一帶巡視，未發現再有內地團友當街捱兩餸飯，但追查到團友所吃飯盒，購自落山道一間兩餸飯店「港明美食」。姓李老闆娘向《香港01》表示，幾天前開始有向內地團提供飯盒，且不諱言「生意好咗」、「啲餸菜清得好快」，尤其以最近兩天賣出最多，所以他要提早一小時開店準備。

不過，她強調無事先預約接洽該些生意，每次是導遊臨時來以現金購買，大約一日有4至5團、每團約20至30人。該店的兩餸飯及三餸飯分別售30及35元，若以每團30人、每日有5團人來計算，兩日可賺近萬元營業額。店內設有6張枱可供堂食，然而空間有限，她相信團友因此走過對面點心店門外「立食」。

記者對照該內地團的行程單據，原本旅行社預算午餐每人80元，現在改買兩餸飯每盒30元，換言之，每位團友的午餐成本足足節省了50元。

對面的點心店姓陳老闆娘亦稱，本身第一次見有團友集體當街捱飯盒，感到驚訝。她形容那些團友尚算有秩序，主要聚集近後巷位置，未有阻礙其顧客出入，暫對該店影響不大。她坦言歡迎內地團來消費，可以刺激經濟，笑說：「有人嚟點都好過乜都冇，但旅行社應該安排得好啲！」

花店老闆娘趙女士批評旅行社安排不當，歎道：「人哋畀咗團費嚟旅遊，但要人哋喺條街食飯，真係戥啲團友可憐！」盧翊銘攝

街坊斥旅行社賺到盡 質疑：點解團友唔投訴？

有人認為事件沒太大影響，鄰近花店老闆趙女士則表明不認同旅行社的手法，歎道：「一盒飯先至三、四十蚊，嗰個團咁做好慳錢，但人哋嚟旅遊畀咗團費，冇理由要一團人喺條街食飯，我真係戥啲團友可憐！」她稱，近日接到不少花籃訂單，是送予區內專門接待內地團的酒樓。她指該些酒樓自封關以來一直休業，至近日陸續復業，估計可能未完全恢復，旅行社才出此下策。

趙女士又指，曾目擊有導遊帶領內地團遊「港鐵河」，但港鐵屬公共運輸，並非旅遊景點，會影響使用港鐵服務的乘客，她批評旅行社為「慳皮」及「賺到盡」，可謂無所不用其極。

另外，在兩餸飯店毗鄰的藥房老闆朱先生表示，昨日曾有團友走來問他垃圾桶位置，吃飯後自行清理垃圾，未有造成衛生問題，他認為旅行社的處理手法當然頗有問題，但在無計可施下，始終要解決團友的午餐問題，惟他質疑：「我好奇怪點解啲團友會接受呢個安排？點解會冇人投訴？雖然肚餓要食飯好正常，但點解會特登走嚟土瓜灣食兩餸飯？」

區議員：個導遊有冇講大話我唔肯定

九龍城區議員潘國華向《香港01》證實事發時收到消息，曾前往向該名導遊了解，他引述該導遊回應指，原本負責接待的餐廳沒有營業，才被逼臨時帶團友來買兩餸飯盒解決午餐。

潘國華笑說：「個導遊話『局住』咁做，咁有冇講大話我就唔肯定，但我聽到就覺得好奇怪，有乜理由間酒樓接咗生意會唔開門？就算呢間酒樓冇開門，你都要預備定另一間酒樓，好彩嗰班團友都好快就食完，解決咗件事，未有好影響啲居民。」

他坦言：「見到嗰刻真係好愕然，因為真係冇見過咁樣要啲團友食兩餸飯，覺得唔好睇，對啲旅客都好唔公平！」他稱事後已向民政事務助理專員及警民關係組反映情況，稍後會將事件在區議會上提出提問，冀相關部門能予以協調。

記者今日向旅遊業監管局查詢，暫時未有回覆。

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