響應「國際消除種族歧視日」　平機會舉行連串活動推動種族共融

1960年3月21日，南非沙佩維爾（Sharpeville）舉行和平示威活動，反對種族隔離「通行證法」。在這次活動中，警務人員開槍擊斃69人。聯合國大會於1966年將每年3月21日定為「國際消除種族歧視日」，希望提醒每一個人，種族歧視對社會的傷害，並鼓勵大眾致力促進及傳遞有關種族融和的信息。



平機會每年都會積極響應，在這個紀念日的前後，舉辦推廣種族平等和共融的活動，藉此推動社會關注種族平等，消除歧視。



文：平等機會委員會主席朱敏健



為了響應3月21日的「國際消除種族歧視日」，平機會舉行連串活動推動種族共融，今年的主題是「推動平等 不分你我」。（平機會圖片）

平機會推出「種族友善校園嘉許計劃」

今年，平機會推出「種族友善校園嘉許計劃」，邀請全港學校於3月份在校園攜手推動種族平等，並提高學生和教職員對種族多元共融的認識。學校反應正面，有超過60間中小學響應，在校內推行各種校本措施及活動，提高學生對打擊種族歧視的關注。參加「種族友善校園嘉許計劃」的學校需要舉辦響應「國際消除種族歧視日」的活動，例如演講、活動、電影放映、集會、比賽等，以及鼓勵學生與不同族裔的朋友或同學拍照，讓他們能通過互動和溝通，加深友誼和聯繫。

《共融校園、無分種族》教育工作者研討會

平機會亦將於2023年3月18日為教育工作者舉辦《共融校園、無分種族》研討會，討論如何在校園推動種族共融。嘉賓包括平機會委員利哲宏博士、本地首名南亞裔中國語文老師畢軒娜、香港教育大學課程與教學學系助理教授高俊傑博士、知名YouTuber新德莉莉，以及英基學校協會多元、平等和共融項目主任黃浠桐。他們將會就如何在課堂上鼓勵討論種族共融提供建議和分享見解。

平機會分別於港鐵車廂及巴士車身張貼廣告，希望透過這些穿梭在各區的交通工具，提高市民對種族平等的關注。（平機會圖片）

為老師而設的《種族連線》教材套

要建立共融校園，學生、老師以及教職員都應要明白種族平等的觀念，以預防種族歧視和騷擾，以及培養對不同種族及文化的敏感度。為了支援中學教師教授學生種族共融的觀念，平機會推出《種族連線》消除歧視教材套，以及《學校政策大綱：預防校園種族歧視及騷擾》，為學校提供各種實用資源和技巧，讓學生學習互相尊重和接納華裔和非華裔之間的文化差異，以及了解種族歧視的負面影響和認識《種族歧視條例》，促進校園的種族共融。

教材套提供四節課堂教案，包括認識非華裔的貢獻、打破障礙和種族定型、消除潛藏的偏見和誤解，以及文化大都會。教材套更設有網上學習平台，附以線上遊戲、教學影片、教學概覽、課堂簡報、工作紙等，以支援相關教學需要。

平機會分別於港鐵車廂及巴士車身張貼廣告，希望透過這些穿梭在各區的交通工具，提高市民對種族平等的關注。（平機會圖片）

呼籲社會各界攜手消除種族歧視

為了宣傳「國際消除種族歧視日」，呼籲社會各界攜手消除種族歧視，平機會在這星期開始推出「消除偏見 無分種族」廣告宣傳活動。我們分別於港鐵車廂及巴士車身張貼廣告，希望透過這些穿梭在各區的交通工具，提高市民對種族平等的關注，做到互相尊重和互相欣賞。

香港社會今日面對不少挑戰，以少數族裔社群為例，他們不少仍處於被邊緣化的處境，缺乏向上流動的機會。作為香港一分子，我們既在同一社會中，理應以包容共濟、互助互諒的精神讓少數族裔融入社群。只有建立尊重差異、多元共融的社會，我們才可確保每個人都擁有平等的生活環境及機會。讓我們摒棄歧視和偏見，一起擁抱種族多元，建立關愛共融的香港。

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