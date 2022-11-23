同樂運動會︱何君堯質問取態　楊潤雄：只要合法即可在港自由舉辦

「同樂運動會」首度在亞洲舉辦，落戶香港，獲投資推廣署、旅發局、及政府新聞處負責的宣傳計畫「香港品牌」等具名支持，但因疫延後一年，至明年11月舉辦。多次抨擊運動會的議員何君堯，今日在（23日）立法會會議質問政府最新取態為何。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，局方對活動沒有財政上的支持，只要活動合法，就可以在香港自由舉辦。



楊潤雄。（夏家朗攝）

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楊潤雄：正正式式舉辦毋須文體局實質支持

香港主辦單位角逐主辦權前，已尋求港府支持，「香港申辦同志運動會組織」聯席主席戚本乙當時表明，港府已初步應允會積極配合場地安排。何君堯今日在口頭質詢環節問到政府立場：「就同樂日（運動會）的取向是什麼呢？因為他們在宣傳方面已說明在2023年11月3日，在香港舉辦，至今相距少於一年，究竟局方是否支持，態度又是如何？」

楊潤雄回應指，對於「同樂運動會」活動，政府沒有任何財政上的支持，與其他在香港舉行的活動一樣：「有機構只要合法辦體育活動，正正式式去舉辦，也不需要我們文體旅局去做什麼實質上的支持，喜歡參與的人就可以參與其中。」

因疫情延期一年 何為首保守議員接連狙擊

同樂運動會原定於今年11月在香港舉行，是首次於亞洲舉辦，主辦方預計可帶來接近10億港元的經濟效益，惟去年9月因疫情順延一年舉行。何君堯立場以保守、反同著稱，他於去年已開始和數名保守議員狙擊同樂運動會，要求政府與主辨單位「割席」，更指「唔想賺呢啲污糟錢」，引起爭議。

葉劉再為高球場說項 楊：應跟從整體土地規劃

在同一項質詢中，新民黨主席葉劉淑儀問到既然局方那麼支持文化旅遊活動，會否多推廣香港有百多年歷史、全球排名第52的高爾夫球場（按：應指管理粉嶺高爾夫球場的香港哥爾夫球會，其在「世界白金高爾夫球會」的排名躍升至第52位），舉辦一些生態旅遊等的參觀活動，因為許多海外中產人士喜歡來香港，原因之一是喜歡香港的自然環境。

楊潤雄指，高爾夫球作為香港一項運動肯定會全力支持，政府可以透過不同政策推動此運動在港的發展，就個別場地問題及高球場未來發展，應該跟從政府整體的土地規劃。