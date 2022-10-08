香港同樂運動會接受全球報名　新增麻將、龍舟競賽「港式」項目

標榜「在多元中團結」的香港同樂運動會，今日（8日）宣布全球人士可立即在官網報名，並於明年11月來港參賽，今屆除了已有傳統運動項目如足球、游泳或公路賽外，還新增閃避球、山徑越野跑、龍舟競賽和麻將等「港式」運動，大會預計將多達7,000名參加者和25,000名觀眾到場觀看，料明年入境時毋須接受任何隔離措施，便可近距離感受運動帶來的競賽魅力。



+ 3

新增閃避球、山徑越野跑、龍舟競賽和麻將港式運動

今屆同樂運動會將由香港和墨西哥城市瓜達拉哈拉合辦，亦是40年來首度同時登陸亞洲與拉丁美洲，運動項目包括羽毛球、草地曲棍球、劍擊、足球、馬拉松（全馬/半馬）、游泳、公路賽（5/10公里）、武術、划艇、七人欖球、帆船、壁球、乒乓球、網球和田徑外，並特別為香港新增設的運動項目包括閃避球、山徑越野跑、龍舟競賽和麻將項目。

大會今日（8日）表示，全球人士可立即在官網報名，待至明年11月來到港，於同月3至11日參賽，預計本港將迎接7,000名參加者和25,000名觀眾，GGHK聯席主席林敏蕙表示，隨著香港的入境隔離措拖漸漸取消，大會可以向世界宣布，香港已準備就緒，明年迎接主辦這項國際性的多元化運動、藝術和文化盛會的挑戰。

主辦方：體育運動中體現平等社會訴求

同樂運動會的原始主辦方Federation of Gay Games聯合主席Joanie Evans表示，同樂運動會代表著大家希望創建一個最理想的社會，一個慶祝多元性、不分性別認同和性取向的人士都有充分發揮潛力的自由、在體育運動中體現平等的社會。他期待與香港合共3萬名參加者一同創造首次在亞洲和拉丁美洲舉辦同樂運動會的歷史。

除了運動項目外，香港同樂運動會亦將舉辦壯觀的開幕和閉幕典禮、節慶村、每日的藝術及文化活動、三晚的慶典音樂會、LGBTQ+ 主題藝術展覽，以及慶祝同樂運動會創立40週年的各項精彩活動。同樂運動會歡迎任何年滿18歲或以上，不分種族、宗教、年齡、性取向、性別及體能的人士參加，報名費為港幣1,500元（193美元），以及參加特定運動項目的比賽費用。