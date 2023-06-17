平機會主席朱敏健：研現行反歧視條例下納性小眾保障

平機會正就性傾向歧視條例立法草擬建議書，主席朱敏健出席公開活動致辭時表示，平機會曾參考其他司法管轄區反性傾向歧視的立法，但認為在本港難以執行。他表示，會在現行反歧視條例的法律框架下，研究適用本港的性傾向、性別認同和性別特徵的定義，以保障性小眾社群免受歧視及騷擾。



朱敏健又主動提到，坊間部分人認為平機會是西方觀念的產物 ，有關意見並不正確，認為需要作出澄清，中國社會一直提倡平等共融，引用《禮記》所指，「男有分，女有歸。矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，即「任何範圍嘅歧視都係唔啱。」

同場出席活動的商台首席智囊陳志雲表示，有很多人都支持政府立法保障性小眾，又引用孔子的「和而不同」，表示「革命尚未成功，同志仍需努力。」

6月17日，《Pride in觀塘：LGBTQ+Ally 文化祭》於觀塘TheWave 8樓開幕。（石恩彤攝）

《LGBTQ+Ally 文化祭》為期兩天 推廣性小眾組織及品牌

關注本地跨性別權組織PrideLab 創辦10週年，於今明兩日下午2點至5點，在觀塘TheWave 舉行《Pride in觀塘：LGBTQ+Ally 文化祭》，藉舉辦市集、攤位和互動遊戲等文化活動，讓公眾了解性小眾一直是社區的一份子。

活動獲得50多個單位支持，另設有特備節目，首日安排參觀四個位於觀塘區內的性小眾關注組的工作室單位。明日則在會場設立「彩虹息救室」 ，讓到場人士自定月同性小眾議題討論和交流。