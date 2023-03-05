性小眾｜從性別不安裡成長　談香港教育：如果及早了解可避免掙扎

踏入2023年，一宗有關性小眾平權的案件獲判終極勝訴，令社會重新關注性小眾的權益。《香港01》邀請到兩名跨性別人士接受訪問，撇除法律上的嚴肅爭論，回歸到最平凡、貼身的教育制度，他們道出的盡是對香港性教育落後的唏噓。其中一名受訪者談到成長時性別不安的掙扎，只能無奈留下一句：「呢種掙扎係可以透過盡早做好性別教育而避免到嘅不安。」



一向關心本地教育制度的民建聯立法會議員、註冊教師郭玲麗坦言，香港學校欠缺有系統性的教性育課程，形容「有小許落後」。她指隨時代改變，社會是時候放下既有思想，不能再對性小眾等議題避而不談。



說起香港性教育時不免會想起「護苗寶寶」，以教育中小學生兩性差異、身體結構、兩性相處的技巧及避孕等基礎性知識為課程主軸，卻幾乎沒有討論性別認同和性小眾相關的議題。香港跨性別青年團體「跨青時刻」（Quarks）副主席、跨性別男性曾令弦（Zephyrus）及「跨青時刻」（Quarks）成員、跨性別女性Christine二人憶述第一次接觸跨性別議題時，一致表示來源不是校內課程。

出身於女校Zephyrus表示，自小便對自己的女性的身理性別感到不肯定，甚至對自己身體在青春期間的變化感到不安，不過在校內的性教育難以找到答案解答其疑惑，對中學性教育的僅餘記憶是警剔學生安全性行為重要性的墮胎影片。

香港性教育以教導中小學生兩性差異、身體結構等基礎性知識為課程主軸，幾乎沒有討論性別認同和性小眾相關議題。（資料圖片）

Zephyrus笑稱，反而在一次話劇演出時偶然扮演男性角色，一嚐當男生滋味後，發現自己更自在、更渴求成為男性的身心，形容這次是首次「認識和探索」自己的機會。其後，18歲那年，剛好碰上「W小姐」司法覆核案，看到一名跨性別男子在電視節目上分享親身經驗後，彷佛打開新世界的大門，終於意識到自己是一名跨性別男生。

Christine指自己於兩、三年前為了「追星」而參加香港年度LGBT+活動「Pink Dot」，碰巧遇到「跨青時刻」攤位。她閱覽「跨青時刻」的宣傳單張後，發現不少跨性別人士與自己的性別不安及經歷類近：「一直都覺得自己好奇怪，去到中學都有買女仔衫着……唔開心㗎個感覺係，因為着完之後更加覺得自己同順性別女仔唔同（不開心是源於大眾的壓力或是難以得到社會的認同？）出自於對自己身體嘅唔滿意，尤其係青春期之後，發育嘅特徵愈嚟愈明顯，會覺得自己同順性別嘅女仔唔同，但我嗰時唔知咩係跨性別，有諗過自己係咪易服癖呢？但又唔係啵，我其實唔鍾意啵。」

所以有呢種掙扎（性別不安），而我覺得呢種掙扎係可以透過盡早做好性別教育而避免到嘅不安。 Christine

香港殘缺的性教育？

闊別中學六年，Christine早前重回母校便以長髮示人，昔日的班主任見狀後，便提出一連串反問：「哇！你做咩留長頭髮？」、「你返工ok咩？」，Christine並無因此感到冒犯，不過亦令她有所反思，認為這反映老師背後的價值觀難免受到一味追求「統一」、「整體」的校園氛圍而影響。

Christine（右）向從事教育行業的朋友提起在校園內推動性別友善、平權等議題，對方表示家長會投訴。（夏家朗攝）

當Christine向從事教育行業的朋友提起在校園內推動性別友善、平權等議題時，對方回應：「但係搞呢啲嘢，家長會投訴㗎、家長會唔鍾意㗎，我哋搞少樣嘢好過啦」。她坦言對此感到失望：「當教育界嘅人永遠都係呢個心態嘅時候，我哋好難去推動一啲改變。唔好講話推全面性教育，先畀學生留長頭髮，家長可能又會唔鍾意，學校又因為有呢個concern，係咪就令到一個正確嘅事就唔應該去做呢？」

事實上，聯合國一直倡議全面性教育（Comprehensive Sexuality Education），課程主張以人權角度出發，鼓勵年青人更清楚自己及尊重別人的權利。不過，香港教育局自1997年公布《學校性教育指引》供學校自行參考後，一直未作修訂，至2018年，相關指引更從教育局網站下架，至今仍未見任何新指引。

家計會去年公布「青少年與性研究調查」結果，調查特別首次加入有關「性別認同」的問題，發現有14%受訪學生對自己的性別認同表示不肯定，當中有23%女學生及30%男學生曾經考慮變性。由此觀之，性小眾的確存在稱為「小型社會」的校園裡，繼續採取視而不見、避而不談的態度又是否合適呢？

郭玲麗。（歐嘉樂攝）

郭玲麗：性教育指引「有小許落後」

一向關心本地教育的民建聯立法會議員、註冊教師郭玲麗坦言，教育局未有針對中學性教育課程制定清晰指引，包括要求涵括性小眾議題，校內性教育主要由學校自行制定，大多集中探討男女身心理變化、青春期、性行為等，形容「有小許落後」。

她直言教育局「需要做多少少」，讓不同性取向、背景的學生也有機會了解性小眾：「教育局佢哋嘅角色係需要再做多少少，要有清晰嘅課程指引。而有關於性小眾嘅一啲議題同範疇，我都覺得佢（性教育課程）都應該要涉及（性小眾），畀學生知悉有呢樣嘢。老實講，我哋唔可以避免，就算一般香港傳統、中國傳統意識上未有涉及到呢樣嘢（性小眾），或者認同呢樣嘢（性小眾），但係……呢個係無得避，而家係個社會上真係多咗批性小眾，佢哋（學生）一定要有啲認知係到」。

除從課程着手，郭玲麗認為亦須加強對家長的教育：「而家好多時候家長教育都被忽略，佢哋無呢啲相關指引，好多時候家長都未有呢啲意識、諗法嘅時候，甚至連小朋友拍拖都好大反應……但時代變遷，你會唔會用另一個角度同埋心態去同小朋友一齊去傾呢，等佢哋去了解多啲……同埋以前成日係避開個話題，喺性教育、性別平等、性小眾等（話題），但都要話畀佢哋聽呢個係個社會現實、現況，家長應該要知道呢啲，同放低自己嘅尊嚴，同埋一啲傳統框架，應該要Open（開放）去同學生同小朋友去傾。」教職員亦如是，郭玲麗認為香港教師不乏專業知識，但他們容易受自己的傳統觀念和既有想法影響，對於性小眾的討論或會「難以啟齒」。

倡建立「Safe Base」 安心討論「性」

常舉辦社區性小眾教育活動的Zephyrus指，自己經常提醒大眾不論在家庭、學校甚至職場之中，建立「安全堡壘」（safe base）對性別教育尤其重要，「如果啲大人成日一講到同性別相關嘅就會話『男仔要點、女仔要點』、『嗰個人咁乸型，係咪基？』……喺佢哋旁邊個學生或者小朋友都會覺得呢個唔係一個安全嘅環境，如果我要去搵一個信任嘅大人去講關於性別嘅，我唔會同佢講。」

Zephyrus認為，學校應用心聆聽學生的需要。（夏家朗攝）

Zephyrus認為，學校原意是培養學生，令他們為投身社會作好準備，校方除了應尊重不同學生的獨特性外，亦應注意會否在日常教學中無形中向學生灌輸了「性別定型」的概念：「用心聆聽佢哋嘅需要，而唔係灌輸一套你嘅價值觀影響佢哋（性小眾）。」

台灣去年更新性教育課程指引 英國獨立成科

縱觀世界各地的性教育，似乎也較香港的更為開放及成熟。台灣教育部為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境，於去年初修訂《性別平等教育法》，清晰指出要以教育方式教導學生尊重多元性別差異：「學校應提供性別平等之學習環境，尊重及考量學生與教職員工之不同性別、性別特質、性別認同或性傾向，並建立安全之校園空間。」

而英國更將性教育獨立成科——「人際關係及性教育」（Relationships and Sex Education），除涵蓋一般性別、家庭、身理結構等範疇外，課程指引更要求學校設計課程時，照顧性小眾的需求，共同探討性別友善、平權、禁止性別或性傾向歧視等訊息。

何謂性別？

最後，記者問Zephyrus及Christine二人，何謂「性別」？Zephyrus說：「我對於性別嘅理解，比較係喺『性別認同』出發，就唔係在於有咩性器官或者有咩性徵……根本好難用一隻字，或者三言兩語去講得曬我哋自己係邊個、鍾意着咩衫、鍾意咩食物……我用呢啲稱呼叫自己，我會覺得適合嘅話咁我就會繼續用，最緊要唔係外界用嚟去標籤，或者判斷你係呢樣嘢、唔係邊樣嘢嘅。」

而Christine則指：「我覺得跨性別嘅理解可以好闊，總之任何人佢嘅出生性別同佢嘅性別認同唔同，就已經係跨性別……其實我對啲標籤抱有質疑態度，但如果佢（標籤）可以令到呢個community（社群）凝聚埋一齊，我覺得係好事。」