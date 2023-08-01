兒童照顧者辛酸｜日做兩份工養全家兼湊仔　為教女與夫嘈到對打

社會愈來愈關注對照顧者的支援，尤其基層家庭兒童照顧者的需要更是不容忽視。「關注草根生活聯盟」為讓大眾加深了解兒童照顧者的狀況，將9位來自不同背景的照顧者真實故事，結集成《辛酸細聽 有誰共鳴》兒童照顧者故事集的電子書，並於今日（1日）舉行分享會，當中兩位兒童照顧者更親自在會上分享其心路歷程和辛酸。



其中一位媽媽Amy需要照顧三名女兒，更因幼女患有自閉症及過度活躍症，感到心力交瘁，卻不獲丈夫理解，以至發生肢體衝突；另一位媽媽Judy身兼兩份清潔工作，由朝到晚做個不停，導致雙手長期勞損受傷，只為讓兒女過上好日子。



關注基層家庭的團體「關注草根生活聯盟」今日（1日）出版了《辛酸細聽 有誰共鳴》兒童照顧者故事集，收錄了9位兒童照顧者的真實故事，記錄其心路歷程及遇到的困難。

故事1：獨力照顧自閉症幼女好吃力

故事集其中一名照顧者Amy育有三名女兒，分别為4歲、5歲和7歲。她在分享會上縷述，最初並不懂如何成為一位母親，一切需要由零開始學習，她說：「凌晨起身都起碼五、六次，個女又喊住要飲奶，瞓都冇得瞓，闔一闔埋對眼又要擘大眼照顧個女，嗰時好多嘢都唔識，不過都係要努力學……」但更大的考驗陸續有來。

Amy指幼女不愛說話，後來經診斷證實患自閉症，而且有過度活躍，是家中的「搗蛋鬼」。她憶述有一次，幼女開了水龍頭後沒有關上，令整間屋水浸成河；還有許多次，幼女打開雪櫃，將十多隻雞蛋摔在地上。Amy大感無奈，只好在丈夫下班回家前，趕緊執拾凌亂現場。不過，最令她手忙腳亂是在晚上煮飯時間，說：「你又要煮飯，又要收拾房間，又要睇住小朋友。」

大女二女投訴被冷落：我好心酸，3個都係我個女嚟！

當Amy的照顧焦點集中在幼女身上，較少時間照顧另外兩名女兒，難免令她們感到被忽略，形成三姊妹相處不太融洽。Amy因而感到束手無策，不知如何平衡對三個女兒的關注及照顧，而感到自責：「我都覺得好心酸，三個都係我女，我對我細女咁好，佢兩個就咁樣忽略佢哋。」尤其家中經常發生 「電視爭奪戰」，亦導致不善於表達的幼女感到不愉快，性格愈加內向。

另一難題是幼女在家中搗亂的性子亦延伸到學校，Amy形容：「有一次細女學校活動，因為教育局要來參觀學校，老師話細女鍾意跑來跑去，大聲叫會影響到人，學校唔建議阿女參加，啁陣時好唔開心，老師幫我唔到，仲叫我避免細女影響人。」她指學校未能全面支援女兒需要，反將其排除在學校活動之外，令她大感痛心。

枕邊人不理解照顧辛酸 夫妻打架嚇驚女兒

本來另一半理應可以為自己分擔壓力和照顧女兒，但因丈夫工作繁忙，未有太多時間分擔照顧工作。Amy稱，丈夫認為她只照顧三個小孩很悠閒，並不如他在外工作賺錢般辛勞。若丈夫發現家中變得凌亂，便會責備她，「搞到我好唔開心好難過，所以有時我都會報復一下，同佢嘈交囉。」當夫妻二人爭吵打架，二女亦特別擔驚受怕，她憶述：「佢係喊啦，就好緊張......唔想媽咪咁樣啊，唔要爸爸啦。」

故事2：朝6晚11打兩份工養全家兼湊仔

另一位故事主角Judy，育有現年21歲讀大學的長女及只有6歲的幼子。因為本身學歷不高，她的丈夫有病在身，情緒不穩定，但她希望子女過上好生活，只好身兼兩份清潔工作。她由早上6時半至深夜11時，都馬不停蹄地為糊口奔馳，能夠休息及照顧小孩的時間少之又少，承受巨大壓力。

起初，Judy因為工作繁忙，無法每天照顧兒子，「照顧仔仔方面呢，我都覺得有好大壓力嘅，因為小朋友咁細，始終都要照顧佢返學，因為我都要返工嘅，所以我諗嚟諗去，都唔知點好。」她指偶爾需要拜託熟人照顧。Judy透露，原本將幼子交由丈夫照顧，然而日子愈久，丈夫愈覺煩悶，加上身體欠佳，不願再照顧兒子。後來Judy因工作長期勞損，導致手指及手腕受傷，目前需暫時停工一段時間，所以改由她照顧兒子，丈夫外出工作。

丈夫反對長女回港重讀 兼當調解父女不和

此外，Judy除了照顧幼子的起居飲食，亦為長女的學業與前途擔憂。疫情期間，在內地大學讀牙科課程的女兒因考試壓力大，常常睡眠不足，兩母女相隔兩地，令Judy更加掛念。後來女兒因課程欠缺實習機會，感到前途渺茫，故選擇回港重讀大學，卻被丈夫反對，弄至家嘈屋閉，她又要充當「調解員」協助調解。Judy認為：「人嘅一生呢，唔係剩係一條路可以行得到嘅，有時個女嗰壓抑咁大，同埋個壓力，都好阻礙佢自己向前行嗰條道路，所以我諗住個女既然要改變，就由得佢啦。」

故事3：丈夫不負責任 長期母兼父職獨力照顧兒子

另一位照顧者陳女士於7年前誕下兒子然仔，但其丈夫僅在然仔出生當天看過兒子，之後返內地工作，至然仔兩歲前，兩父子都沒再見面，她亦從此母兼父職，獨自承擔照顧兒子的重任。陳女士雖定時向丈夫交代兒子近況，每次卻換來對方的不耐煩與責罵，有一次丈夫甚至情緒爆發，揚言要「燒咗間屋」。幸好然仔深知母親含辛茹苦，主動學習做家務，常嚷道：「媽媽，你教我，我盡量學，唔洗擔心之後你會好辛苦！」

丈夫悔改回港但患病 一家三口靠綜援維生

陳女士為了照顧兒子，被迫放棄工作，由於丈夫長期不負責任，令她忍無可忍，打算正式離婚之際，豈料丈夫突然浪子回頭，醒悟自己對陳女士與兒子造成傷害，終於願意重拾父親的責任。為了家庭， 陳女士選擇原諒丈夫，而對方果態度果真180度轉變，會關心她及兒子。然而，當丈夫願意拾起身為父親的責任時，又患上胃炎，需要回鄉養病而未能工作。 陳女士現時只有依靠綜援，扣除租金電費，一家三口剩餘約4千元作為生活費及支付兒子的學習費用。

為支援兒童照顧者需要，「關注草根生活聯盟」亦推出「周大福社區歇腳墊計劃」，為有需要的基層家庭兒童及長者提供段時間暫托服務，以及安排家庭保姆到家服務等。機構亦表示，希望政府推出針對兒童照顧者的24小時情緒支援熱線。

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