調查指兒童照顧者每日平均照顧11.8小時　團體倡設津貼減經濟負擔

「照顧照顧者平台」一項調查發現，受訪的兒童照顧者平均每周投入6.1日照顧兒童，平均每天照顧時間達11.8小時，大部份指無人能分擔照顧工作，他們的四大壓力來源主要為經濟困難未能為子女提供足夠學習支援、家庭收入不穩或收入不足、無人分擔照顧及育兒工作，以及個人所承擔的照顧開支太大。「照顧照顧者平台」建議政府增設兒童照顧者津貼，設24小時照顧者熱線提供情緒支援。



平均每星期投入6.1日照顧 近乎沒有休息日

「照顧照顧者平台」4月27日至5月5日以網上問卷形式訪問超過700名兒童照顧者，當中大部份家庭月入在3萬元以下。調查顯示受訪者平均每星期投入6.1日、每日最少 8 小時於照顧工作，近乎沒有休息日；平均每天的照顧時間達11.8小時，顯示照顧工作非常繁重，逾一半人指無人能分擔照顧工作。

經濟困難成壓力主要來源 3成受訪者需借錢應付開支

調查發現，收入不足成兒童照顧者主要壓力來源，受訪者四大壓力來源分別是經濟困難未能為子女提供足夠學習支援、家庭收入不穩或收入不足、無人分擔照顧及育兒工作，以及個人所承擔的照顧開支太大，大家與經濟有關。調查更稱普遍受訪者選擇節衣縮食，約74%會減少家庭日用開支超過，30%受訪者表示需要以借錢應付開支。

調查更顯示，不少兒童照顧者為照顧兒童要作出很多取捨，65%人選擇放棄事業發展有 459 人、47%人選擇放棄進修有 335人。受訪者中有22%屬單親兒童照顧者，更容易需要向親友借錢渡難關，顯示壓力較一般照顧者大。

倡增設兒童照顧者津貼及24小時照顧者熱線

團體建議政府增設普通額及高額兒童照顧者津貼，紓緩有困難照顧者的經濟壓力；亦應設24小時照顧者熱線，為兒童照顧者提供情緒支援及服務安排及緊急服務為。團體促政府正視兒童照顧者需要，推行照顧者的支援政策，提供更完善的支援。