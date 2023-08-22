通關｜半世紀富豪雪糕車紅遍小紅書　內地客打卡必吃　獨市跑贏

本港全面恢復通關後，旅客訪港人數不似預期，加上港人北上消費成潮，近期有不少食肆相繼結業，更不乏連鎖集團和傳統老店。然而，在香港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，在「小紅書」打卡熱潮吹捧下，卻在逆流中獨市跑出成「贏家」，成為內地旅客「搶住去」必到的朝聖或打卡之地，讓不少港人都意想不到。



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由美國引入香港 標榜「每日新鮮為你製造」

「富豪雪糕」原名為「Mister Softee」，於1956年由美國Conway兄弟創立，香港的特許經營權則於1970年由香港人何敬源和米商唐學元等取得，並從英國訂購第一部雪糕車來港，在沙田火炭設廠至今。2010年初，美國公司收回本港特許經營權，「富豪雪糕」便由「Mister Softee」改為「Mobile Softee」。

「富豪雪糕車」在香港走過半世紀，其白色車身、藍色車頂和紅色車頭，播放着《藍色多瑙河》招牌「洗腦」音樂，車身寫上「每日新鮮為你製造」的標語，成為不少香港人的集體經歷。

持14個流動雪糕車牌照做獨市生意 只賣4種產品

據了解，「富豪雪糕車」在1970年代向當時市政局取得16個流動雪糕車經營牌照，由於一部雪糕車成本極高達20萬元，並沒有其他公司加入行列；加上港府自1978年起停發小販牌照，時至今日「富豪雪糕」在香港仍是獨市生意。

由於有關牌照不得轉讓、繼承或轉至其他車輛，現時剩下14個牌照，亦即是14部雪糕車，除了3部長駐在指定旅遊區，其餘雪糕車在全港遊走，只出售四種產品（軟雪糕、果仁甜筒、蓮花杯及珍寶橙冰），至今沒大改變。

播《藍色多瑙河》加紅白藍車身成香港特色

「富豪雪糕車」富有香港情懷和特色，加上受到內地社交平台「小紅書」吹捧，近期成為內地旅客的打卡熱點。即使近期港人熱愛北上消費，影響本地經濟疲弱，加上舖租狂加，導致全港各區有多家食肆接連結業。「富豪雪糕車」卻不受影響，而且沒有舖租壓力，自香港與內地全面通關以來，長駐旅遊區的「富豪雪糕車」幾乎每天大排長龍，逆市獨旺。

從重慶來的王小姐表示，富豪雪糕是網紅必打卡的美食，所以想來嘗一下，認為口味比較甜。(何頴賢攝)

小紅書吹捧成內地客打卡熱點 旅客：要排隊等都值得

《香港01》記者上周三（16日）先後到尖沙咀天星碼頭及中環海濱摩天輪視察，發現該兩個雪糕車長駐地都大排長龍，有大批旅客在排隊輪候購買軟雪糕。

其中從重慶來的王小姐表示，從前聽聞香港是美食之都，趁着假期來香港品嘗美食，而富豪雪糕是網紅必打卡的美食，「想來嚐一下，差不多等了20分鍾，口味比較甜，還行。」

港人張先生帶同兩位來自雲南的朋友來一嚐「富豪雪糕」，他稱：「因為我喺香港住咗咁多年覺得好好食，比較歷史悠久，有香港特色。」來自雲南的李先生則指，排隊等候了10分鐘，認為雖然排隊時間較長，但是雪糕味道香濃，值得一試，笑說：「30多度高溫吃這個冰淇淋還是非常好吃的。」

來自深圳的齊小姐(右)表示，這是第一次來香港，她覺得這種停在路邊的雪糕車十分有趣，令她有機會近距離品嘗了本土美食富豪雪糕。(盧翊銘攝)

來自深圳的齊小姐表示，這是自己第一次來香港，她覺得這種停在路邊的雪糕車十分有趣，令她有機會近距離品嚐了本土美食富豪雪糕，「印象很好，香港是個很適合旅遊的地方，整體環境衞生乾淨。」

食環署：雪糕車必須保持引擎開動 暫不簽發新牌照

為何「富豪雪糕車」得以做獨市流動雪糕車生意？食環署發言人回覆《香港01》查詢時解釋，自1970年代初起，當局在一般情況下不再簽發新的小販牌照，包括流動小販（流動車）牌照。截至今年7月31日，全港共有14個流動小販（流動車）牌照持牌人經營雪糕車業務。

發言人續稱，當局曾於2009年就簽發新的流動小販（流動車）牌照作出檢討，並諮詢了立法會食物安全及環境衞生事務委員會、區議會、小販團體和相關持份者。不少意見認為流動雪糕車體積較為龐大，而且營業時必須保持引擎開動，認為當局應審慎考慮是否簽發新的流動小販（流動車）牌照，尤其關注流動雪糕車會構成違例泊車問題及對空氣質素的影響。由於簽發新的流動小販（流動車）牌照未獲普遍支持，因此當局決定維持現有安排。日後如科技發展可解決長期開動引擎的問題，當局可重新討論簽發此類新牌照的可行性。

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