五照顧者分享衝破辛酸心路歷程　冀公眾關注及支持照顧者勇敢追夢

由平等機會委員會資助、領航者生涯規劃發展有限公司主辦的「照顧者心聲故事分享計劃」將於9月23日(星期六)下午6時半至8時於線上及實體同步舉辦分享會，以表揚和分享那些無私奉獻的照顧者的故事。當中五位照顧者屆時更會親自出席分享其心路歷程和辛酸。



其中一位媽媽威玲是女兒的照顧者，曾照顧癌症末期爸爸，亦是一位「Bgirl」 (女性霹靂舞者)。她在平衡照顧者身份的同時，亦以母親的身份推廣此項運動，帶領霹靂舞者積極追夢，為社會帶來正面影響。



由平等機會委員會資助、領航者生涯規劃發展有限公司主辦的「照顧者心聲故事分享計劃」將於9月23日(星期六)下午6時半至8時於線上及實體同步舉辦分享會，以表揚和分享那些無私奉獻的照顧者的故事。．（圖片來源：主辦單位）

號召網上投票最愛照顧者故事 冀喚起社會對照顧者的關注

今次活動邀請了社署前助理署長彭潔玲及平機會的負責人員任嘉賓，頒發該計劃透過Facebook舉辦的網上投票「我最喜愛的照顧者故事」獎項，以表彰照顧者的貢獻和勇於分享經驗的精神。

主辦單位領航者生涯規劃發展有限公司代表表示：「我們非常期待這次成果分享會，這是一個讓照顧者們發聲的平台。我們希望這次活動能夠喚起社會對照顧者的關注，並向他們表達我們的敬意和感謝。」

媽媽威玲是女兒的照顧者，曾照顧癌症末期爸爸，亦是一位「Bgirl」(女性霹靂舞者)。她在平衡照顧者身份的同時，亦以母親的身份推廣此項運動，帶領霹靂舞者積極追夢，為社會帶來正面影響。（圖片來源：主辦單位）

照顧者故事1：照顧癌症末期父親 仍積極追舞者夢

媽媽威玲是女兒的照顧者，曾照顧癌症末期爸爸，亦是一位「Bgirl」(女性霹靂舞者)。她在平衡照顧者身份的同時，亦以母親的身份推廣此項運動，帶領霹靂舞者積極追夢，為社會帶來正面影響。

貝詩是兩位小朋友的照顧者，亦是一位網店店主和業餘烘焙師。她分享如何在照顧家人和經營網上業務之間取得平衡。她認為每天都會遇到問題和挑戰，要擁抱正能量和正念。無論我們是照顧者還是被照顧者，都可以尋求幸福快樂。（圖片來源：主辦單位）

照顧者故事２：兒童照顧者開網店創業

貝詩是兩位小朋友的照顧者，亦是一位網店店主和業餘烘焙師。她分享如何在照顧家人和經營網上業務之間取得平衡。她認為每天都會遇到問題和挑戰，要擁抱正能量和正念。無論是照顧者還是被照顧者，都可以尋求幸福快樂。

照顧者故事３：因父親吞嚥困難 啟發創辦軟餐生產公司

另一位照顧者浩德是有吞嚥困難父親的照顧者，亦是一位軟餐企業家。他在照顧患癌的父親期間，親自學習製作軟餐來滿足父親的飲食需求。這個經歷啟發他創辦了一間生產軟餐的公司，為其他照顧者提供軟餐選擇，減輕他們的壓力。

浩德是有吞嚥困難父親的照顧者，亦是一位軟餐企業家。他在照顧患癌的父親期間，親自學習製作軟餐來滿足父親的飲食需求。這個經歷啟發他創辦了一間生產軟餐的公司，為其他照顧者提供軟餐選擇，減輕他們的壓力。（圖片來源：主辦單位）

照顧者故事４：母親患上情緒病 獲激勵走進醫護界

另一位故事主角康兒是患有情緒病母親的照顧者，亦是一位創業家。照顧者的經歷激勵她努力成為了一位註冊護士助產士，及後更成為年輕創業家，利用她的專業幫助和協助更多香港有需要的家庭。她希望照顧者的需求和聲音能夠被聆聽，從而增加大眾的支持和理解。

佩茵是患有罕見病女兒的照顧者，亦是一位特殊幼兒中心家長會幹事。（主辦單位提供圖片）

照顧者故事５：罕見病照顧者：希望獲政府認同及支持

佩茵是患有罕見病女兒的照顧者，亦是一位特殊幼兒中心家長會幹事。女兒患有罕見病，需要定期到公立醫院覆診，並需就讀於嚴重智障人士的特殊學校。她分享在職場及在社會日常尋求支援的經歷。她希望政府能夠認同和支持照顧者，並鼓勵照顧者維護自己的權利，爭取公眾重視他們的角色。

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