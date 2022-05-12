專訪香港全失明YouTuber「面包」：我沒有視力　但有視野

若你正置身於漆黑的房間，你能不被絆倒，迅速摸黑找到開關掣開燈嗎？又或者將你的雙眼用黑布蒙住，你能用智能電話準確且迅速地傳訊息、拍照、掃安心出行嗎？或許當你還在尋找燈掣和應用程式的位置時，現年四十多歲、全失明的面包早已完成所有步驟。他不僅能將電子產品用得出神入化，在社區中心教視障人士用智能電話，還能參加龍舟比賽，甚至架起相機成為YouTuber。他用親身經歷告訴我們，縱使看不見，生活也能多姿多彩。



小時候的面包臉圓圓的，念幼稚園時有位大哥哥會和他玩、捏他的臉，覺得他的臉很圓，便叫他做「面包」。剛出生時，面包雙眼還能看見一些光，亦能分辨不同顔色，因此他知道日落是橙色的、像鹹蛋黃，那美麗的景緻至今仍歷歷在目。但到了十多歲，他僅存的視力毫無原因地完全消失，對於光、顏色等概念，亦只能靠孩提時的記憶。

家中除了面包，他的雙親、妹妹、四個弟弟、同父異母的哥哥和姐姐都是健全人士。父母為了讓他獲得更好的照顧，便在他四歲時把他送到心光盲人院暨學校，開始了寄宿生活。

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自幼失明遭欺負 內心自卑成抑鬱

面包小時候一家住在元朗新田的村屋，有一次放假回家，村裏頑皮貪玩的小孩知道他視力不好便欺負他，把一隻死老鼠丟在他的腳面，那時只有六、七歲的他嚇得大病了一場。此後，他對老鼠產生莫大陰影，若有人叫他打開抽屜，他也會怕裏面藏有老鼠而不敢打開，甚至連玩具反斗城內毛絨玩具都不敢摸，因為那質地會令他想起老鼠。就算有人告訴他那只是米奇老鼠公仔，他亦會不自覺地縮手：「我一想起老鼠或者小時候那個畫面，就會起雞皮和毛管戙」，這種恐懼感彌漫着他整個童年，揮之不去。

在心光寄宿學校雖能避過村內的惡霸，卻有另一個大敵等着面包——他一年級的班主任。那位心光學校的老師經常用木直尺打他、罰他站。他記得當年學會的第一個英文單詞是「Lazy」：「她説我懶，她說L就推一下我的額頭，令我退後一步，她説完L-A-Z-Y，我就退後了4步。」當時學校規定除了音樂科，其餘科目均由同一位老師負責，因此那年面包每天都活在該名老師的魔爪中。儘管到了中一二，他重遇那位老師時仍會心跳加速，只想快點離開。只可惜當時並沒有同儕能陪他走過那憂鬱的歲月。那時的面包的性格沉默內向，而且他根本不想與盲人做朋友，因為他覺得盲人的生活很悶，再與更多盲人做朋友只會令他的生活更一成不變。加上他自幼便比較早熟，會思考「為甚麽別人看得見，我看不見？」等問題，故令他更在意自己的缺陷。他開始討厭自己、孤立自己，甚至從小四開始便會一個人跑到學校天台，隔著鐵絲網望着朦朧的遠方。年幼的他不懂得表達，事實上他早已瀕臨抑鬱。

環境轉變解抑鬱 天生我材必有用

心光盲人學校的老師察覺他不願與人溝道，又會獨自跑到天台，便在他小學四年級時，讓宿舍的護士帶他見心理醫生，並開始藥物治療，直到中三才停藥。完成初中課程後，由於面包成績優異，升中四時獲心光學校安排轉往聖保羅書院。環境轉變加上藥物的幫助令他變得開朗，也會主動參加中文辯論隊等校內學會和活動，令他逐漸走出抑鬱症的陰霾，並順利升讀及畢業於理工大學。面包雖先天失明，卻有過人的空間及方向感。他自10歲起便會在每個周末，獨自從當時油麻地的家，坐車往返位於薄扶林的心光盲人學校宿舍，在心光學校的行動定向科（為培養或重建視障人士的移動能力而設的科目）更常考獲A級，甚或是到超市購物、划獨木舟、跑步……一切在他身上看似不可能的，他亦游刃有餘。他笑言這是天賦，否則不可能無師自通，更自稱「香港走路最厲害的盲人」。

普通人能爬龍舟 我都做得到

絕佳的行動及學習能力助面包打破視力的限制，體驗一般盲人難以接觸的事物，開闊眼界。有一次失明人互聯會舉辦龍舟活動，負責的教練見面包平衡力好，身型魁梧，便邀請他參加。殊不知他一學便懂，教練覺得面包繼續留在那「半義工半殘疾」的隊內實屬浪費，便鼓勵他參加普通的龍舟隊，接受恆常的訓練和比賽。於是，他加入了「渡如風龍舟隊」，成為隊內唯一一個失明選手。面包說，爬龍舟時，聽覺比視覺更重要。當聽到有人㪣兩下船身，全隊就要屏息靜氣，專心一致，準備起步。比賽開始時，則要專心聽隊友的槳甚麽時候落水和上水，以配合節奏，齊上齊落。一旦分心，前後槳便很容易相撞，「一千多元的槳就報廢啦」。

面包與「渡如風龍舟隊」的成員十分友好，訓練過程亦令他學會如何與人相處。（大學線授權使用）

或許是從小就知道自己較想和健全的人做朋友，面包很快便與「渡如風龍舟隊」的隊友混熟，建立了深厚友誼。加入了龍舟隊4年，他們除了一起訓練，還會組織跑步、攀石等聯誼活動，隊友則會在旁幫助他，例如攀石時告訴他的12點鐘方向有一塊石頭，可以攀過去。他亦憑勤奮的訓練態度，成為隊內的精神支柱：「一個盲人都做得到，又刻苦不說累，他們沒理由輸給我啦！」

無障礙數碼達人 盲人界的KOL

現實生活的大小事都難不到面包，那電子世界呢？原來早在2006年，他已開始自學使用當時熱門的智能電話Nokia N73，時至今日不論是用IPhone傳訊息，還是替人拍照，面包都能輕鬆做到。2019年，香港失明人互聯會邀請他擔任智能電話訓練班的導師，一星期開班一至兩次教盲人用電話。疫情期間，面包亦會透過互聯會的電話熱線，解答視障人士使用電話上的問題，並在互聯會的通告中不定期發放錄音，教盲人使用安心出行、設定九龍巴士手機應用程式（KMB App）的落車提示等。

面包對智能電話駕輕就熟，不但可令他緊貼時事和潮流，更使他有機會拍YouTube片。他有一位朋友是YouTube頻道「WeTV 無障礙媒體」的成員，她見面包是少數精通智能電話的失明人士，便邀請他成為頻道主持人，開啟他的拍片之旅，至今超過三年。對於拍甚麽內容，面包有自己的原則，別人拍過、自覺無趣的題目他都會拒絕。曾有工作人員建議拍攝另一位主持人一邊開車，一邊與他聊天的清談影片，他認為此形式既無新意又無聊，便以「開車的人又不是用腿夾著軚盤」為由拒絕。一絲不苟的態度，令他屢出佳作。片中的他用敏銳的聽覺分出倒出來的是茶或水，又能不打開盒子，只靠包裝盒的形狀分辨不同款的麥當勞漢堡包，甚至在荃灣海灣商場那條九曲十三彎的走廊上，示範如何避開所有障礙物，走入殘廁，這些創新的影片令更多人開始認識他。

拍了YouTube一年後，面包應WeTV團隊要求開設了Facebook個人專頁「面包無眼睇」，目前有三千多名「麵粉」（粉絲的名稱）。為了減少帖文內的錯別字，面包亦有其竅門，例如他想輸入「黃小姐」時，就會先語音輸入「黃金」，然後刪除「金」，再加上「小姐」二字，確保自己不會打成「王小姐」。另外，每一則帖文他都會附上端正且清晰的照片，相片有時是從Google下載，有時則透過iPhone的影像描述功能拍攝，只有少數照片是他人代勞。經營這些平台不僅令公眾更了解盲人的生活，同時令看不見的他，能一步一步地感受世界。

以網會友 做個快樂自信的普通人

失明、被欺凌的經歷曾對面包造成重大的心靈創傷，以致他到了20至30歲時，每次回家仍會因害怕別人的目光，而不願與陌生人搭同一架升降機，他會假裝去信箱拿信，待電梯沒其他人才敢搭。但隨着他透過龍舟、智能電話、YouTube等領域接觸到更多人，體驗到更多事，他的視野亦變得更廣更闊。譬如透過其Facebook專頁，他意外獲得一班非常支持他的「麵粉」，有移居英國的粉絲知道他喜歡足球球隊車路士，特地寄了一塊車路士的牌匾給他；有些還會把他當作知心好友，遇到不開心的事時約他見面聊天；他更透過專頁認識了一群輪椅朋友，面包與他們一起外出消遣時，會用自己的力氣，將輪椅朋友連人帶車推進設有門檻的餐廳，輪椅朋友則會讀餐牌給面包聽、幫他掃安心出行，雖然面包自己也懂得掃，但有朋友相助始終較方便快捷。能夠如此拉近與不同社群的距離，是他從未預想過的，他漸漸不再害怕面對其他人，更不會介意別人的目光。

由被情緒困擾到能夠獨當一面，面包從不會在社交平台上「賣慘」，他坦言：「我不需要說這些去尋求認同感。」活了四十多年，他總強調自己只是個普通人，也會有心情不好的時候：「我覺得自己沒那麽偉大，可以鼓勵其他人……我開心也只是頂硬上而已。」恰巧他的舒壓方式與偶像姜濤一樣，都喜歡看YouTube上別人吵架的片：「我會在房裏狂看人們在地鐵吵架、打架的片段，我覺得看那些女人打架很好笑！」無論是身處看得見或看不見的世界，快樂都可以好簡單。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：我沒有視力 但有視野——專訪全失明人士面包】