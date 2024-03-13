黃偉綸 、何永賢夜訪劏房　與10歲女兒居廚廁合一戶盼能盡快上樓

《施政報告》2023提出成立「解決劏房問題」工作組，身兼工作組長的財政司副司長黃偉綸周二（12日）晚與房屋局局長何永賢等夜方深水埗兩個劏房戶。其中，與10歲女兒居於100呎廚廁合一劏房的住戶反映，平日煮食和上廁所均在同一個細小的空間， 衛生環境不理想，希望能盡快上樓。



黃偉綸指，「解決劏房問題」工作組正推展各項工作，包括為劏房居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求、居住面積等。針對不合最低標準的劏房，工作組提出取締方法，而在防止不合最低標準劏房再增加時，會確保不會令劏房戶無家可歸，並按計劃適時向行政長官提交建議。



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黃偉綸聯同何永賢、民建聯立法會議員鄭泳舜、深水埗區議員劉佩玉等周二晚夜探劏房戶，而兩個住戶均是居於環境細小擠迫，沒有獨立廚廁，衛生欠佳的環境。其中一戶的戶主楊先生是獨居長者，居於40呎劏房，室內昏暗且沒有窗戶通風，感覺非常侷促，更長期受老鼠入屋困擾，但楊近日抽到位於青衣的公屋，可脫離劣質劏房。

與10歲女兒居於100呎廚廁合一劏房的陳女士則反映，平日煮食和上廁所均在同一個細小的空間， 衛生環境不理想，希望能盡快上樓。

黃偉綸在Facebook稱，探訪期間，他和何永賢向兩戶介紹了未來將會陸續有公營房屋、過渡性房屋、簡約公屋落成，以及關注劏房租務管制的實施能否保護他們的權益，亦鼓勵他們多使用位於深水埗福華街的「社區客廳」。