財政預算案｜9旬劏房戶最怕政府上調醫療收費　冀續有消費劵加餸

【財政預算案2024／消費券／派糖】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，料在錄得千億赤字下，外界關注或不會再推行大規模紓困措施，消費劵、差餉寬免及公屋免租無望，更甚是上調政府收費。



住在深水埗的九旬「三無」（無公屋、無物業、無交稅）劏房戶黃伯，難以受惠派糖，過往最開心收到消費劵。他說當然希望陳茂波繼續派消費劵，可以用來加餸，但若然沒有亦無不可；他最擔憂的是政府調高醫療收費，對需要經常出入醫院的妻子構成壓力。



今年94歲的黃伯，目前與任職清潔工的妻子，以月租3,200元租住深水埗一個劏房單位，除了一張床、一張細檯外，就只有一個廁所，其餘通通要「向上發展」，現時已是第十個年頭。（梁鵬威攝）

今年94歲的黃伯與任職清潔工的妻子，以月租3,200元租住深水埗一個劏房單位，除了一張床、一張細檯外，就只有一個廁所，其餘通通要「向上發展」，現時已是第十個年頭。二人依靠妻子每個月約一萬的薪金、加上「在職家庭津貼」和「生果金」生活。

在「收入正常」下，他們生活比不少基層優勝；然而實際上，由於妻子兩年前起出現心血管問題，現時則患上甲狀腺病，需要經常出入醫院，故在扣除無薪病假、加上並未符合職津雙人家庭每月總工時達144小時的工作時數下，每月收入在扣除租金、水電費後，只夠二人僅僅應付日常開支。

黃伯說，他不如其他長者有閒錢飲茶，頂多會在房內「煲水飲茶」；但自己仍然行得走得，只是生活都定格在深水埗，沒有財力到區以外地方，惟有閒時繼續看電視、聽收音機渡日。

政府歷年「派糖」，對他而言只有消費劵、生果金出雙糧或多半糧能夠受惠。過去選擇以八達通領取消費劵的他，也只以消費劵作日常買餸之用。

黃伯說他人微言輕，固然有着「想他（陳茂波）畀多啲（福利）我」的想法，但了解資源是政府安排、也有明文規定，所以只能隨遇而安。

黃伯已透過社工幫助申請公屋，也正在排「特快公屋」，不介意被派至粉嶺、北區等地。他甚至因為妻子家人居於天水圍，而申請了天水圍區的公屋；偏偏5年過去後，仍然未能上樓；至於為期3年的租金津貼，也已經踏入第2年，預計今年內就不能再領取津貼。

至於最為困擾他的，就是未知醫療收費會否調整。黃伯指，妻子目前雖然到公立醫院專科應診只需80元，也可一次領4個月的藥；未來若然急症室收費上調，會擔心其他醫療收費也同步上升，故不希望急症室加價。

社協幹事、社工吳衞東表示，除了急症室預告加價外，現時交通費、物價亦同步上揚；再加上8月開始垃圾徵費，現時「（基層）擔心已經發生咗」。（梁鵬威攝）

社協社工吳衞東：政府欠支援N無人士 倡重設經濟援助

針對「三無」人士的情況，社區組織協會月內多次要求預算案應着重協助基層。社協幹事、社工吳衞東表示，今年陳茂波曾提到或會「減甜」，令人擔心社會福利會否因此遭到削減。他續指，政府曾提出「精準扶貧」概念，但關愛基金針對「N無人士」支援不足，建議政府可針對黃伯這類人士提供經濟援助。

至於目前在職長者的支援，他就認為政策上同樣不足，因為即使現時政府說支持中老年人再就業，但現實情況是職津的工時寬減只有單親家庭受惠，針對長者工時要求卻沒有放寬，仍然劃一維持為最低144小時，變相一些長者若然希望自力更生之餘，透過津貼幫補生活，便不可出現病痛，「點解老人家就業仲要咁高（工時）？」萬一工時不足，就不能拿到任何津貼。

吳衞東進一步指，長者年紀大、多病痛時，需要請假在所難免，但現行法律下，只有4天的病假以上才算作有薪假；在政府放風表示急症室加價之下，年長僱員又拿不到有薪病假，變相就會構成更多經濟壓力，也與政府聲稱的「鼓勵就業」相違。

除了急症室加價外，現時交通費、物價亦同步上揚；再加上8月開始垃圾徵費。吳衞東指「（基層）擔心已經發生咗」，政府現時亦未能落實「精準扶貧」，擔心基層的年長僱員未來或會面對兩難，出現「病咗唔敢醫」或是失業的窘境。