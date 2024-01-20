劏房租管兩周年｜調查揭四成租戶仍無書面租約　數業主違規十宗罪

劏房支援連線今日（20日）發布調查，分析劏房租管實施兩年在即，居民受保障情況及劏房戶租約的違規情況，結果發現，近四成劏房租戶仍未有書面租約 ，並羅列出業主涉削弱劏房戶權益的「十宗罪」，包括欠租超過15天，業主即有權截水截電等違規條款。



組織建議，修例強制採用書面租約、盡快設立起始租金、加強執法巡查違規劏房、統一規管所有劏房租賃。



劏房支援連線今日（20日）發布調查分析劏房租管實施兩年在即，居民受保障情況以及劏房戶租約的違規情況。(洪芷菁攝)

近四成劏房租戶仍未有書面租約

劏房支援連線於2023年12月4日至2024年1月4日以問卷形式進行調查，對象為居於不適切居所的居民，當中九成多居於劏房，亦於2023 年3月至9月期間收集超過239份已簽訂的劏房租約作研究，分析各種違規情況。

調查共收到217份來自東區、九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣等劏房戶的回應，發現沒有書面租約的受訪住戶超過四成（43.72%），普遍面對租期不清晰及無法打釐印的情況，難以保障自身權益；當中近一成（8.37%）為口頭租約，其餘三成多（35.35%）沒有簽訂租約（舊租約過期，但未有訂立任何新書面/口頭租約）。

關注基層團體力陳無良業主十宗罪。（洪芷菁攝）

調查揭無良業主違規「十宗罪」

連線表示，在《租務管制條例》實施後簽訂的租約，有七成（69.49%）為兩年期的合約，其餘三成則未按法例規定訂立租約，涉嫌違反《租務管制條例》。連線歸納共10項違規條款，包括欠租超過15天，業主有權截水截電；將租客物品清出、政府收樓或租客違反條款；租約自動作廢等。

連線亦指，有違規租約並沒寫明水電費收取方式及註明必須出示證明；租約包含水電費、煤氣或石油氣及通訊服務以外的雜費；印花稅需由租戶承擔；租約沒有顯示兩年租期，次租期續租及調整租金水平的限制；沒有說明業主的維修義務，或將所有責任轉嫁租戶；沒有顯示租約打釐印後30日內需交予租客，以及60日後需交租賃通知書及租約沒有顯示業主地址，租客退租無法通知業主。

連線強調，這些具有錯誤條款的違規租約，會直接削弱劏房戶的權益，令租客沒有得到條例應有的保障。

劏房面積愈小租金愈貴

連線又指出，調查顯示現時面積較小的劏房單位租金比往年更貴，75方呎以下及215方呎或以上劏房，呎租差距更由兩倍增至兩倍半。租客繼續面對兩難的情況，就是沒有錢租住更大空間，只能租住空間狹小單位，但租金的負擔卻愈來愈重。

連線續指，即使在疫情的打擊下，部分劏房住戶仍面對加租的情況。現時《租務管制條例》只限制受規管的續租租約（次租期要約）的租金調整幅度，要按租金指數雙幅釐訂，加租上限不能高於10%，但欠缺「起始相金」，不能限制首租期的租金水平，也不能保證首租期及次租期的四年租約完結後，業主不提高該單位的租金再出租，變相劏房單位可以大幅加租而不受規管。

連線建議，政府修例強制採用書面租約、盡快設立起始租金、加強執法巡查違規劏房、統一規管所有劏房租賃、簡化租約範本，立法強制業主使用標準租約及加強監管地產代理。

獨居於西灣河、一個面積約65呎的劏房戶、東區居民關注組何女士表示，該劏房業主沒有與她簽訂書面租約，即使她曾提出要求簽書面租約，業主卻愛理不理「鐘意就住，唔鐘意就搬啦。」

何女士表示每月租金4,000元，另外需繳交水費為80元，電費則每度電 1.8元，以及最近幾年新增80元「雜費」，但業主沒有解釋新增「雜費」的原因。

她稱每日用水量少，用水主要在於一日洗澡一次及一日最多沖三次廁所，「有乜可能一個月八十蚊水費？冇煮飯冇洗碗，全部係即棄餐具。」

現居住於葵涌區劏房的吳女士（右一）表示，之前從其他劏房搬出時遭業主扣起約五千多元的押金不還。

現居住於葵涌區劏房的吳女士表示，之前從其他劏房搬出時遭業主扣起約五千多元的押金不還，她嘗試追討卻發現租約沒有打釐印，如要循法律程式追討至少需時半年，更可能會承擔沒有打釐印的罰款近6,000元。未免麻煩，她決定與業主協商，最終僅追討得三千元押金。