超劣劏房｜張欣宇形容不能再拖10個月　學者稱取締前應設法變宜居

施政報告2023提出成立工作小組解決劏房問題，惟研究需時10個月。《香港01》在深水埗就直擊了多間「超劣劏房」，立法會議員張欣宇根本不符合消防條例又或是廚廁合一等「超劣劏房」其實社會已有共識不可存在，籲當局現時已可從最差的劏房著手，毋需再等至少10個月才開始研法取締：「唔洗做一個完美嘅研究，講出嚟係一個完美嘅方案，無可能㗎。」



中大公共衞生及基層醫療學院研究助理教授陳盈認為，為劏房定立最低標準或反會拖慢處理劏房時間，建議從穩定、安全、租金及社區建設四方面去定義居住環境是否宜居，取締以外可以從多方面入手，如提供家居改善津貼或加強現時劏房租務管制執法，令劣質劏房稍為宜居。



+ 4

廚廁合一等最差劏房不可存在是共識 張欣宇：唔使一個完美嘅研究

劏房問題一直解不了，政府最新成立工作小組為劏房訂立最低標準，並考慮取締「劣質劏房」。張欣宇則表示，無需等十個月後訂立標準才開始取締「超劣劏房」，認為現時已可從最差的劏房著手，「唔使話做一個完美嘅研究，講出嚟係一個完美嘅方案，依個係無可能㗎。即使十個月後，有方案出嚟都唔會係完美方案，一定會有好多討論、妥協或者實際出發。」

他認為，一些最差的劏房其實大家已有共識不可以存在，如根本不符合消防條例又或是廚廁合一等，便要由現時開始統計及安置。

難同一時間處理「劣質劏房」 更應先取締最差一群

張欣宇預料，訂立標準後會有很多劏房都不合資格，屆時難以一同處理，故現時先安置最差的劏房戶，安置過後趕及小組所訂標準出台，政府便可集中處理下一批不符標準的劏房戶。張欣宇認為，以過渡性房屋處安置是最有效、最方便，但同意安置措施要有人性及彈性處理，尋找會否有其他短期住宿亦可安排劏房戶入住。

立法會議員張欣宇同意，無需等十個月後訂立標準才開始取締劣質劏房，認為現時已可從最差的劏房著手。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

中大學者陳盈憂為劏房訂立最低標準反會拖慢處理時間

陳盈亦表示劣質劏房是「偽命題」，因根據2021年統計處研究報告，劏房戶不論是入息、平均居住水平或是人均居住空間都是比全港平均更低，再為劏房定立最低標準反會拖慢處理劏房問題。

提供家居改善津貼 加強劏房租管執法 令劣質單位較宜居

她認為，在公營房屋供應不足下，要取締的或不是有問題的劏房，而是如何令單位變得較為宜居。她建議，政府可以從多方面入手，如提供家居改善的津貼、設立更多的社區客廳建立社區網絡及加強現時劏房租務管制執法等。她特別提到，劏房租務管制已推出一年多，惟起訴個案只有兩宗，同時劏房租金不斷上升，認為有很大空間加強執法，「點解喺劏房租務管制下，租金仲係升咗㗎呢，依個係好值得嘅問題。」

她反建議應從穩定、安全、租金及社區建設四方面去定義相關的居住環境是否宜居，而劏房在此四方面都是不合格，以穩定性為倒，劏房戶需要內部遷移的比例是比全港多4%；而安全性方面，據其以往研究發生有約20%的劏戶是沒有窗或廚廁合一，以現時全港有10萬的劏房計算，則涉有25,000個劏房。

+ 3

社協施麗珊促人均面積低於5.5平方米 單位內不能站立劏房優先取締

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，讚同未來是不應該再有籠屋、板房、劏房，但同時也提醒政府，必須做好安置，否則劏房問題不會有改變。她又建議，籠屋、床位、人均居住面積低於5.5平方米、單位內不能站立、伙數逾五伙、無獨立廁所及廚房等的劏房應優先取締。

她續指，相信政府正思考哪些劏房要優先取締，又指現時問題在於過渡性房屋能否延長期限，如果過渡性房屋可延長五年、十年，與簡約公屋並行，有約五萬的臨時房屋支援，加上傳統公屋，對劏房市場會有影響力，料屆時劏房數目會大減，「你做到 ，五年後可能劏房少一半。」

香港社區組織協會副主任施麗珊指，過渡性房屋能否延長期限成關鍵，如過渡性房屋可延長五年、十年，與簡約公屋並行，有約五萬的臨時房屋支援，加上傳統公屋，料屆時劏房數目會大減。（盧翊銘攝）

田北辰指最終若大批劏房須取締 任何安置方法都要考慮

然而，另一立法會議員田北辰雖認為任何問題都是可即時解決最好，但現實非如此簡單，「劏房問題係老大難，如果即時有方案解決，咁又要問點解以前唔做呢？」他續指，如有方法可即時幫到劏房屋當然好，但每間劏房、每個住戶情況不同，似乎沒有一個統一方法可以幫助到現時所有的劏房戶。至於未來如何安置劣質劏房戶，單靠現時過渡性房屋數量又是何足夠？田北辰認為仍要看屆時有多少劏房被取締，但如屆時發現要安置的劏房戶太多，則任何方法都要考慮，如簡約公屋及中轉屋等。

實政圓桌田北辰認為，任何問題都是可以即時解決最好，但現實並非如此簡單。（資料圖片／余俊亮攝）

+ 3

+ 2