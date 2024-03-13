黎智英案｜李宇軒全球登報宣傳香港民主　獲uncle預留500萬墊支

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（13日）踏入第44天，開始進入另一部份的案情。控方傳召「12港人」之一的李宇軒作供。李稱2019年6月香港出現了數次「好有畫面」的示威後，他想趁G20高峰會發起全球登報計劃，想把香港的民主運動帶到國際舞台，惟當時資金週轉出現問題，一個Telegram群組中叫「T」的成員與他聯絡，稱可以「諗計」，後來「T」稱有「uncle」可預留5百萬墊支。李稱他當時不知「T」的真名叫陳梓華，也認為「uncle」只是泛指「一啲男人」，直至相約見面，並從「T」手上取得單據，才知款項由「Lais Hotel」及「Dico (力高)」墊出。控方早前透露，這兩公司由黎智英和其助手Mark Simon控制。



李宇軒(圖)稱他為登報曾會出他的300萬積蓄。(資料圖片)

身形瘦削的李宇軒今穿上大褸和戴上眼鏡，在三名懲教人員陪同下出庭。他作供時先確認，2020年8月因串謀勾結外國勢力等罪被捕，2021年3月被控，其後認罪。他繼而講，如何於2019年6月認識同案另一名被告陳梓華。

欲在外媒登廣告眾籌獲得600萬

李稱2019年6月香港出現過數次「好有畫面」的示威場面後，同年6月下旬日本將舉行G20峰會，李因支持民主運動，在該會議舉行前，曾和他人在Telegram群組討論登報計劃，即在外國媒體刊登廣告，想把香港的運動帶至國際舞台，喚起國際間的關注，他們因此舉行眾籌，扣除平台行政費用後，籌得約600多萬元。

曾拿300萬積蓄墊支仍未夠

但李稱，因轉帳問題，眾籌所得的款項未能即時動用，故未能向媒體支付登報費。李曾經以自己的300萬元積蓄墊支，亦不足以支付費用，遂在Telegram群組講及此事。當時Telegram帳戶為「T」的陳梓華私下聯絡李。李稱當時不知「T」的真實名字叫陳梓華。

相信uncle非與李有血緣關係

「T」得知李的情況後，表示就墊支問題「諗計」，其後「T」指：「問過啲uncle或其他人」，並稱或可動用5百萬元作墊支之用。「T」沒有講及「Uncle」等什麼人，以李的理解，不一定是指有血緣關係，而是「泛指一啲男人」。在陳「嗰邊既人」墊支後，李從單據發現是由「Lais Hotel」及「Dico(力高)」墊支費用。陳梓華當時把匯款通知書交給李，兩人同年6月在金鐘太古廣場見面。

李負責製作賬目陳負責聯絡媒體

控方問及李宇軒和陳梓華在登報計劃的角色，李指兩人都是其中一名發起人，李會操作相關戶口和有份墊支，他亦製作和保管相關賬目；陳梓華則聯絡媒體，及尋找可墊支的人士。李亦透露，當時有一名群組成員，在連登討論區有一帳戶，名為「家樂牌通心粉」，他亦透過其帳戶，宣傳眾籌。

▼2019年6月G20峰會眾籌登報 付款者及廣告費▼



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在13國的17傳媒公司登廣告

庭上展示該次登報計劃的賬目，賬目列出刊登廣告的媒體、廣告費用和支付的貨幣等。李確認該次計劃在13個國家，共17間傳媒公司刊登廣告，當時亦有於Facebook和Google登廣告。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022