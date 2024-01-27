黎智英案・五｜張劍虹作供：黎深信外國勢力能保護　無得退要去盡

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》涉違國安法的案件繼續，《蘋果》的前社長張劍虹早前供稱，黎智英2019年7月訪美後並與時任副總統彭斯會面後變得「雀躍」，認為這場運動有希望，並開始多提制裁中港的事。張在審訊第14至17日供稱，黎認為若這場運動要成功，「和」及「勇」兩大抗爭陣營要團結。對於後來有激進抗爭作出暴力行為，黎亦不覺一回事，只認為是「年輕人的勇」。黎亦深信外國勢力可以給香港及《蘋果》作保護。



至2020年5月，人大宣布訂立國安法，張形容黎「好緊張」並急設英文版，希望能吸引外國關注香港情況，令外國向中港實施制裁，期望能迫令中共反思不要立法。黎指示英文版的內容要「偏黃」及極端，又希望能得美國時任總統特朗普等人訂閱，可惜未有成事。



及至2020年8月，黎智英因涉嫌違反國安法被捕，黎獲准保釋後繼續做直播訪談節目，更向張稱找來「好猛」的嘉賓，張問黎會否太敏感，黎說：「佢哋（中共）咁搞我，一定要去到盡，已經無得退。」同年12月，黎被取消擔保，張稱他曾探望黎，當時黎仍然很有戰意，並叫張向同事傳話稱：不用怕，繼續做落去。



但張稱同事對國安法存在疑慮，亦有人反映有擔憂，不知是否應辭職，故他們在2020年6月成立了一個沒有黎的Whatsapp群組，用以討論國安法事宜。後來他們把該群組移到有自焚訊息功能的Signal，並把群組內的訊息設定成1小時後便會自動刪除。



01國安法案件專頁

聆訊第14日 主張和勇合一 非要外國勢力不可

張劍虹稱，黎劍英認為抗爭者要團結一致才能成功，對於激進示威者的暴力行為，如打爛舖頭等，認為是年輕人投入運動的表現，若分化會孤立這些較激進抗爭者。當時《蘋果》的編採跟隨這方向，以和勇合一方向報道，亦會用一些如：「全城抗爭還拖」、「和變勇 是政權，逼我進化」等標題。

此外，黎亦會推薦一些反共的作家到評論版，張認為黎相信外國勢可成為《蘋果》的政治保護。2019年11月，美國時任總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》時，黎在飯盒會亦會向下屬稱他贊同特朗普的做法，更指特朗並非「得個講字」，形容特：「有做嘢。」

此外，黎在2020年5月為特刊撰文時，曾把其感言以訊息發給張，黎寫道：「現在非外國勢力不可！越多外國人、政府和政治人物支持，越多世界輿論支持和外交關注，我哋越能保住法治和自由，外國勢力萬歲！」

2020年5月，蘋果日報發起一人一信救香港。（網上圖片）

發起一人一信救香港運動

至2020年5月宣布訂立《香港國安法》後，黎智英指示《蘋果》要發起「一人一信救香港」行動，呼籲港人透過Twitter、Facebook等渠道，向美國總統、副總統及國務卿寫請願信，促請美國「出手干預」立法的事。黎不但在《蘋果》頭版宣傳，更附上請願信範本，內容提及想透過國際壓力，令中共三思這「災難性的行動」。

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第15天 英文版報南早沒有的新聞 提供敵對中國的理由

張劍虹提到2020年5月，黎提出要成立《蘋果》英文版，並想透過英文版影響美國民意，提供《南華早報》不會提供的新聞，並要挑選維權及損害金融經濟的操作等。希望能對美國的政治產生作用。他指黎認為新冠肺炎後，美國人需要反中情緒，他想利用英文版的內容，給美國更多理由對中國做敵對行動。

黎指示英文版內容要：「偏黃」，不需尋求平衡，只翻譯負面及極端新聞，要塑造中共打壓人權，及隱瞞疫情無誠信的形象，張直言這亦是黎一向對中共的看法，他認為這亦是世界想知的聲音。

張在法官查問下直言，英文版的《蘋果》比中文版極端很多，黎希望美國政界人士也訂閱，這是設立英文版的原因之一，黎更曾叫助手Mark Simon聯絡美國時任總統特朗普及副總統彭思，但最終未有成事。

張劍虹又指，黎「好緊張」國安法對香港和《蘋果》的影響。黎有意在國安法生效後，在節目講述這事，並想在7月2日，即國安法生效後二天，播出由他主持的直播節目，故曾與同事在群組內討論安排。後來由黎主持的英語訪談節目「Live with Jimmy Lai」在7月9日播出，初時每周一集，有時會一星期直播兩次，節目嘉賓都是黎負責。張稱，黎覺得這節目「好有用」，因為能與有影響力的外國人談論《國安法》後香港的局勢，黎希望可藉此引起外國關注，並提供援助。

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聆訊第16天 黎認為國安法對香港和蘋果都是生死存亡之秋

張劍虹作供時繼續講述《蘋果》英文版的內部事宜。他指黎「好着緊」英文版。2020年5月人大宣布訂立《國安法》後，黎覺得法例對香港和《蘋果》都是「生死存亡之秋」，一旦實施「香港個經濟金融都無㗎喇，《蘋果日報》都唔使旨意有得做。」但黎表明不會害怕，並說：「會照講佢要講嘅嘢。」黎認為須請求美國制裁中共，當時亦有很多外國傳媒排住隊訪問黎。

張劍虹又指，當時英文版執行總編馮偉光曾經表示，英文版種類太少，題目大多只有逆權、抗爭、制裁等，問張可否增加一些副刊類文章。張向黎請示，但黎認為他成立英文版的目的，是要翻譯一些「偏黃」或者立場貼近《蘋果》的文章，希望藉此引起外國關注及輿論，若加入其他類型的副刊，會淡化了成件事，故黎未有批准馮的提議。

張又指，一般而言，每間傳媒機構都會有其編採方向，除非該傳媒機構的持有者「好放手」，或完全不理，否則一間傳媒通常都會按持有者的個人風格和立場擬定編採政策。

2020年12月初起被拘留，同月12日，黎被送上法庭時，除了被拍攝到鎖上手銬外，他的腰纏有鐵鏈。（李澤彤攝）

還柙後仍充滿戰意 着傳話：唔使怕，繼續做落去

張劍虹又指，黎於2020年12月被還押後，他曾前往探訪，黎當時表示：「唔使怕嘅，繼續做落去啦，照原來咁做啦。」張遂指示《蘋果》其他高層及部門主管，繼續按照黎定下的編採方向營運，並向他們說：「黎生都仲係好有戰意，都叫我哋唔使驚。」

庭上播出黎被捕前在Twitter上的直播節目，黎表明不會被《國安法》嚇退，若被嚇退就會變得毫無用處，那他「寧願死掉」。他亦指自己永遠不會離開香港，如果情況變化，他的太太及子女或要離開，但他會留守在此，即使家人不在身旁陪伴會是「很災難性的情況」。

聆訊第17天 黎稱以其生意人直覺 已經無得退要去到盡

張劍虹作供時提到，2020年8月黎被捕並獲警方保釋期間，仍繼續其直播節目，更向張稱請了「好猛」的嘉賓，張稱他曾問黎會否太敏感，但黎稱，以他做生意幾十年的直覺，認為已無得退，又說：「佢地(中共)咁搞我，我一定去到盡嘅……」

然而當時有同事對國安法抱有疑慮，亦有同事反映感到擔憂，並考慮是否需要辭職。張指編採部後來開設了一個沒有黎智英在內群組，討論國安法事宜，後來該群組轉到有「自焚功能」的通訊軟件 Signal，並設定訊息在1小時後便會自動刪除。

張劍虹完成控方7天的主問，下周一（29日）將接受辯方盤問。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

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