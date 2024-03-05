黎智英案・十｜主筆楊清奇指黎既慷慨又殘忍　想留下要聽指示

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案繼續，控方繼早前傳召前《蘋果日報》社長張劍虹及副社長陳沛敏後，在第37天審訊起開始傳召前社論主筆楊清奇，他亦負責評論版的約稿等工作。楊稱他覺得黎智英在2019年10月，美國改變對華政策後，認為「美國反枱」，之後才變得激進，黎並認為新聞及社論都要跟著變，在《國安法》出台後，甚至不再追求平衡。但楊認為黎的這個改變，與黎曾是成功商人有關。他回看論壇版的改變，認為轉捩點應在2018年。



楊提到他對黎智英的看法時，形容黎是既慷慨又殘忍的老闆，因黎曾把股份分給員工，令有些高層成了富翁，亦會用人用到盡，不合其心意便會換人，想留下的都要聽其命，當高層的都很理解其心意。他就曾因反對社長張劍虹的建議而被張當著同事責罵。



國安法快要出台之際，楊曾問黎會否擔心被捕，黎回應說：「唔驚。」並指若他被捕，更證明中共打壓人權和新聞自由，認為美國等國家不會坐視不理。



楊清奇筆名「李平」，是《蘋果日報》前主筆，負責論壇版。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

審訊第37天 黎認為美會帶領日及西方國家改變對華政策

楊清奇稱，他擔任主筆時主要負責為撰寫《蘋果日報》的社評「蘋論」，亦管理論壇版。論壇版於每周六會有特定主題，由不同作者圍繞該主題撰寫評論文章。

黎是成功商人認為是時機

楊提到，反修例運動於2019年中開始，黎同年7月亦曾到訪美國並與時任美國副總統彭斯見面，然而黎真正的轉變是在同年10月，彭斯在一次演講中發表新的華政策，黎認為「美國反枱」，並會帶領日本及西方國家改變對華政策。楊指黎是成功生意人，他認為當時的時機，評論及新聞亦要有所改變，黎的政治立場亦在這時變得激進。在《國安法》出台之後，黎不再追求平衡報道。

楊清奇又提到參與「飯盒會」的情況，他向黎反映論壇版不夠作者，黎便提意找多些海外作者，因黎認為海外作者對《國安法》顧忌較少，批評政府會較尖銳。楊又指黎的指示一定要做。

楊清可指黎智英曾稱不怕被捕，並認為若他被捕，美國等不會坐視不理。（資料圖片 / 羅君豪攝）

黎認為若他被捕美國不會坐視不理

楊又指黎開設Twitter帳號及推出《蘋果》英文版，是想擴大自己和《蘋果》的影響力，受到打壓時會有更多關注，從而透過制裁，牽制中共和港府。他又提及《國安法》即將出台之際，他和其他筆者均十分關注黎會否被捕，黎說：「唔驚。」並認為若他被捕更能證明到中共對人權和新聞自由的打壓，相信美國等國家不會坐視不理。

審訊第38天 有作家表明不敢為蘋果撰文

楊稱他的日常工作，亦會為黎找黎寫文章是需用的資料，他又指黎成立Twitter帳戶時，曾稱會給每月1萬元供稿費，惟最後一分錢都無畀過。楊又稱他曾向黎推薦一些他認為立場較中立的人為蘋果撰文，但黎不滿意，並要他找些有份量，能爆中國內幕消息的人，而非只寫內情的人。

但楊稱，當時有些人認為幫《蘋果》撰文的風險高，他更曾在與他人的訊息中寫過：「啲人話到明唔敢幫蘋果寫...肥佬一直要我搵多啲北京人寫，人地真係唔敢。稿酬又唔吸引。」故黎便建議他找海外作者，認為該些人顧忌較少。楊又說：「黎先生嘅文章係無人夠膽改佢。」故黎的文章都真實反映黎的看法。

黎被捕後張成為蘋果最高負責人

楊提及在黎被捕後，張劍虹成為《蘋果》的「最高負責人」，經營和出版事務都在其監督之下；楊當時曾撰寫名為〈《蘋果》受壓 微調方向〉的文件，提及高層指示棄用「黑警」及「武漢肺炎」二詞；此外，楊指黎曾在獄中寫信給羅偉光，內容提醒員工要小心。楊後來亦有撰寫國安法的微調方案，並指高層有建議棄用「黑警」及「武漢肺炎」等字眼。

審訊第39天 未刊黎欣賞作者被追問

《蘋果日報》時任主筆楊清奇繼續作供，他提及其論壇版的一般工作，他當時與一名同事每天負責一版，逢星期六會有專題，因其部門較獨立，故甚少參與「鋤報會」，但會出席每周的「策劃會」。

2019年8月社長張劍虹向他稱屬「非常時期」，又建議他可從台蘋選逆權文章刊登，他又補充該些逆權文章主要支持香港市民抗爭，張並稱他若要加人手可向執行總編輯林文宗提出。惟楊他有向林提及要人，林卻「乜都無做過」。

楊又稱，有次張稱收到論壇作者投訴壓稿情況，建議楊叫盧峯(馮偉光)停為論壇版撰稿。楊後來得知投訴人是一名叫顏純鈎的作家，他不同意張的決定，張曾因這事在同事面前罵楊。楊認為張如此重視顏的投訴，因為黎十分喜歡欣賞顏。

從論壇作者立場偏向 推斷2018年是黎的轉捩點

楊又提到2016年黎曾向他提供一份推薦作者名單，當中不乏建制派的領袖人物，其中兩人更是現任行會成員，雖然最終無人接受邀請，但楊認為這某程度反映黎希望論壇作者多元化。及至2017年，仍有少數建制派人物會為《蘋果》撰稿，但2019年後便完全沒有，故他認為黎生轉向激進的轉捩點是在 2018 年之後。

審訊第40天 形容黎既慷慨又殘忍 不合心意好快被換

黎於2019年在《蘋果日報》並無職位，楊為何要服從他的命令。楊解釋稱：「黎先生係一個慷概老闆，又係一個殘忍老闆。」指黎曾向員工派發股票，使當時的高層成為「千萬富翁」或「億萬富翁」，但同時黎：「用人係用到盡，唔啱佢心意，好快就換人。」若想留在公司，就要聽老闆指示及主動做好手頭工作。

國安法後以打擦邊球方式運作

楊又稱在《國安法》後，論壇版以「打擦邊球」的方式，即不會再公開呼籲制裁，但會透過評論或分析下一步制裁的嚴重性，遊走於「灰色地帶」，以去表達原本支持制裁立場，又引文章為例，會從美國制定法律的角度去分析當中的可能性，無明確表明支持或反對制裁。

區家麟對國安法持批評態度獲黎青睞

楊又提及數名有為論壇版撰稿的作者，包括區家麟、戴耀廷及李怡等，並指黎認為區文筆流暢，且對《國安法》持批評態度，故建議找區撰稿。楊稱因區對香港新聞夠熟悉，故沒有向區提供題目。

審訊第40天 楊清奇續提及其他專欄作者包括李柱銘

楊又提及多名論壇版作者，並確認資深大律師李柱銘亦是《蘋果》的專欄作者，形容其文章角度比較強調法治及對於「一國兩制」的原本解釋，並對《國安法》表示過擔心；另初選案被告，民主黨前主席胡志偉則為自由撰稿人，其文章多為支持抗爭和制裁林鄭。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022