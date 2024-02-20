黎智英案・八｜陳沛敏指黎堅持一人一信運動　稱不能再裝聰明小心

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》的案件續審，前《蘋果日報》副社司陳沛敏繼續作供。她在早前作證時，提到《蘋果》的一般運作，及黎支持民主的理念，如何影響他在公司發出指示，並提到2019年社會運動爆發後，黎為想運動延續，開始指示他們要以同情示威者等角度出發。



陳繼續作供時，提及2020年5月，《蘋果》籌備訂閱制及開設英文版的情形，其中在設立英文版時，黎曾與陳等數名主要編採人員討論英文版的內容，黎希望從中得到外國支持，期望若《蘋果》受到打壓，外國政府會讉責或作出制裁行動。



陳沛敏作供指黎智英推英文版想獲外國支持。(資料圖片)

聆訊第28天 黎智英曾點名想找劉細良寫文章

陳沛敏指，《蘋果》2020年5月籌辦訂閱制時，「主筆」楊清奇想找些受歡迎的作家吸引其他讀者，她曾轉發「政治評論KOL」蕭若元、時事評論劉細良，及前DJ陳雲海的Patreon連結給楊，她指劉觀點較近民主派，蕭對政府較批判性，但她不太認識陳雲海的觀點。陳又透露，劉細良是黎「點名」想找的，至於她當時為何也傳了蕭及陳雲海的連結給楊，她已記不起。

陳沛敏在回應法官提問時澄清，《蘋果》並非參與社運，只是較諒解示威者的訴求。（資料圖片／羅君豪攝）

聆訊第29天 蘋果非參與社運 只是較諒解示威者

陳沛敏又提到推出英文版的情況，指專欄作家馮晞乾在其文章中，提議《蘋果》設英文版，以打破《南華早報》的壟斷，黎便向陳等編採人員稱：「諗得過。」之後黎便與其他數名編採人員成立了一個有關英文版的群組，並討論當中的內容，包括找甚麼人撰稿。她又指，黎希望有外國領導人訂閱及表態支持，這是黎的目的之一。

陳稱他們在群組內，亦有討論英文版的內容，黎曾在會議上稱要有中國維權新聞，或香港的警暴問題等。此外，群組內亦有人提及要打「國際線」。法官李運騰便問，《蘋果》為何要參與社運？陳說她不會用「參與」這詞，並指《蘋果》只是較諒解示威者的處境，及支持他們追求的訴求。

陳又提到，她於2021年6月首次被告，後來獲准保釋，當時有同事表示擔心公司會結束，或更多同事被捕，而會計部亦擔心會無人簽支票，故她亦因而被委任為公司董事。

黎智英也知悉很多人都反對他推一人一信運動，但他仍一意孤行。（網上圖片）

第30天 黎力排眾議替一人一信運動

陳沛敏又提到2020年5月，黎智英欲透過《蘋果日報》推出「一人一信救香港」運動，她認為不當，覺得黎應以其個人身份提出，但黎未有聽其意見。後來黎在頭版刊出了，黃之鋒亦在其Facebook專頁稱感「骨痹和肉麻」，陳有把黃的說法告知黎，黎卻向她稱，他身邊有很多人反對他這樣做，包括李柱銘，但黎稱已不能再假裝聰明及小心，並指唯一方法是要勇敢起來。

紐時撰文前曾問陳看法

控方又提到2020年黎曾獲邀在《紐約時報》就國安法撰文，黎撰文前曾問陳的看法，陳以訊息回覆：國安機構駐港後會處理「一小撮」人，之後為合理其存在，會羅織他人罪名，且不准外籍法官審理等，又指這完全違反法治。陳解釋她當時只是把大眾對《國安法》的輿論告知黎。據她理解，黎的文章最後有在《紐時》刊登。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022