8警涉襲露宿者｜CCTV片疑受干擾　有被告持紅膠袋不久後鏡頭變紅

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪，案件今(22日)在區域法院續審。庭上播放涉案閉路電視片段，控方旁述指片段拍攝，拍到有多名被告曾望向或走近鏡頭，之後有被告拿紅色膠袋走近，鏡頭之後變成紅色物遮蓋；另有被告扯著露宿者阮文山的頸背至涼亭後方，阮後來再出現時，其上身明顯向前彎。審訊明早續，屆時將處理CCTV 片段呈堂性的爭議。



控方指片段所見，第八被告陳守業曾把找到的物品放入第七被告尹栢詩(圖)手上的容器中。(資料圖片)

被告陳守業似在櫃內找到物品

庭上播放案發時的閉路電視片段，顯示通州街公園的湖邊情況，該處為「阿十」紮起帳幕露宿的地方。控方簡述閉路電視內容指，片段顯示「阿十」從帳幕被拉出並制服在地上，當時他手上沒有任何物品。其後，陳守業在櫃內狀似找到一些物品。林華嘉則指向尹栢詩，陳守業隨即將物品放進尹栢詩手中的容器內。

陳持紅色袋走向鏡頭

控方續指，林華嘉之後曾望向閉路電視鏡頭，並行向鏡頭方向，再離開閉路電視範圍。之後，有一隻手出現在鏡頭前，控方指該手屬於林華嘉。同一時間，陳守業亦曾望向鏡頭，並手持一個紅色袋走向鏡頭，該鏡頭其後遭紅色物遮擋。

梁飛鵬曾多次望鏡頭又爬上鏡頭木柱

至於阮文山紮起帳幕露宿的木亭位置，控方指該處的閉路電視顯示梁飛鵬曾多次望向鏡頭，又曾攀爬鏡頭旁邊的垂直木柱。控方又指，梁飛鵬曾扯著阮的頸背至涼亭後方的沙地，陳守業和郭展昇則緊隨其後。控方形容，阮此後上身明顯向前再彎低，一直維持該姿勢直到被帶上警車。

8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021