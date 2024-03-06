林卓廷渉721暴動｜林指白衣人全無顧忌　對鏡頭仍耀武揚威地打人

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。林卓廷今（6日）午續自辯。庭上播放當日直播片段，一名黑衣男子當時在元朗站閘口外，遭到數名白衣人追打，林坦言當時情況「太過兇險」，不敢走出去保護該名黑衣男子，對此感到抱歉，其後哽咽憶述當刻見到許多市民被白衣人圍毆，但他卻「做唔到幾多嘢」，自言：「無力感非常之重。」他又表示最初不斷叫人「唔好郁手」但沒有用，其後想透過直播鏡頭阻嚇白衣人，但他們完全無所顧忌，口罩都不用戴之餘，更「耀武揚威」地對著鏡頭打人，情況極其荒謬，反問：「點可能係咁㗎？香港唔應該係咁㗎嘛？」



事發經過。(詳看下圖)

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一有人動手便一發不可收拾

庭上繼續今午播放當日直播片段，片中林卓廷多次稱「唔好郁手！」林解釋是希望白衣人不要再打人，亦是希望在場其他人士不要動手，「因為一郁手就一發不可收拾」，又概嘆道：「我仲可以做咩呢？我真係諗唔到仲有咩好講，一路係咁打人。」

當時好慌亂 唔知點算好

另林曾在片中説：「邊個掟㗎？」他憶述當日曾被人拿東西掟中腹部及腳踝，所以在片中如此有這樣說法。法官陳廣池追問，為何當時林不叫團隊職員冼卓楠拍攝他被掟中的畫面，並指：「呢個係好好嘅直播鏡頭嚟㗎嘛。」林說他叫人不要動手，又要拉住付費區內走近閘口的人，根本沒有心神指示冼如何做直播，又形容當刻「我都好慌亂，唔知點算好，覺得好大穫㗎喇。」

有人遞上頭盔但林拒絕

此外，林提到當時付費區內曾有人向他遞上頭盔，但他婉拒對方，直言不想令人覺得自己有備而來。他亦同時多次要求冼卓楠拍攝白衣人面貌，以助警方日後調查，亦是希望藉此著白衣人「收手」，期間冼卓楠亦呼籲付費區內人士退後，以免遭到白衣人襲擊。

付費區內有人情緒激動指罵白衣人

片段所見當時付費區外的一名黑衣男子，遭到數名白衣人追打。林指當時付費區內的人情緒激動，有人上前走近指罵白衣人，亦有人拾起物件向欄外掟。林稱他當時不敢走出去保護遇襲男子，對此感到抱歉，其後哽咽表示：「嗰下其實個無力感非常之重，見到咁多市民咁樣比佢哋打，比佢哋咁多人圍毆，而我做唔到幾多嘢囉。」

林卓廷形容當日情況極為荒謬。（資料圖片）

形容當時情況極為荒謬

林自言他起初叫白衣人不要動手，但沒有用，其後他打算用鏡頭阻嚇白衣人，但他們似乎「完全無所顧忌」，「口罩都唔使戴㗎，你見佢哋，仲耀武揚威對著個鏡頭，正面向住你，繼續打人。」他又謂：「個個喺元朗港鐵站，周圍都係閉路電視⋯覺得極其荒謬囉，點可能係咁㗎？香港唔應該係咁㗎嘛？」林形容當時情況「太過兇險」，怕自己走出付費區會更加危險，故未有上前幫忙。

怕白衣人湧入不堪設想

片段後段顯示站內一個閘口被打開，一名白衣人遂走進付費區，林隨即大叫「唔好入嚟」、「如果入嚟，頂住佢！」及「唔好退，唔好退，千其唔好褪而家！」林庭上解釋，他擔心若白衣人湧進閘內追打站內人士，後果不堪設想，所以立刻緊張地喝止該名白衣人，同時提醒閘內人士「頂住」，若有白衣人衝進來，至少要喝止或阻嚇他們。

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)

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7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022 (Consolidated)