林卓廷渉721暴動｜林以黑社會描述白衣人　官問：為何不講白社會

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。林卓廷今（6日）續自辯，憶述當晚到達元朗站時，本以為白衣人不在車站，不打算出站，及後聽到有人大叫「下面有人打人」便到車站大堂了解情況。法官質疑林如可肯定白衣人不會進入站內，林指當時西鐵從未發生過大型襲擊，以其認知：「無人咁大膽走去地鐵站，咁樣公然打人。」又稱：「成班人衝去地鐵站，大規模打人⋯咁嘅規模，呢個香港歷史上我諗係前所未見。」



林作供時不時以「黑社會」形容在元朗站的白衣人，法官陳廣池不禁問林為何要用「黑社會」一詞？林稱他相信大部份白衣人都是黑社會人士，但同意他並無證據。陳官反問：「咁你又唔講白社會？」林再重申，他當時相信大部份白衣人都是黑社會。



林卓廷稱他太易被認出，若換衫反而無私顯見私。(資料圖片)

事發經過。(詳看下圖)

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林今供稱，案發當晚，他與團隊成員莊永輝及冼卓楠一同乘地鐵前往元朗，車程間曾有乘客問他元朗區情況。林回應指已聯絡警察，並準備入元朗：「睇住警察盡快做嘢。」列車到達元朗站後，林聽到有人大叫：「下面有人打人」、「落嚟幫手」，遂下車查看，當時月台氣氛緊張，他見到月台有人擺放衣物，亦有人呼籲「唔好著黑色衫，換衫，如果唔係啲白衣人打人。」但他認為自己太易被認出，換衫反而「無私顯見私」，加上他不打算出站，故沒有考慮要更衣。

當時認為無人敢去地鐵站打人

林續指他沒有收到消息指，元朗站付費區內有否白衣人，以為白衣人不在西鐵站，故當他聽到有人大叫，就想盡快搭扶手電梯到大堂，了解白衣人是否已進入站內。法官陳廣池追問，林雖說沒有打算出站，但他如何肯定白衣人不會進入站內？林解釋指，以他當時的認知，西鐵站從沒發生大型襲擊，是較安全的地方：「無人咁大膽走去地鐵站，咁樣公然打人，呢個係我當時嘅認知。」

付費區內見一名女士頭頂流血

林又著同行的冼卓楠打開FB直播，庭上播放直播片段，顯示林在元朗站付費區內上前與一名女士對話，並說：「嘩！好多血啊！」林在庭上憶述，當時他見到該位女士頭頂流血，十分惶恐，便上前慰問，隨後聽到前方有聲音便去查看。

法官陳廣池聽到林卓廷多次以黑社會描述白衣人，反問何為何不叫「白社會」。(資料圖片)

官問為何不叫白社會

片段顯示，林之後走近站外方向，問付費區內人士：「打人啲人係邊？」隨後又表示：「我已經聯絡咗元朗警區嘅警官，叫佢盡快打擊係站附近個啲黑社會。」有人聲稱見到白衣人持「刀仔」、「木刀」，林呼籲站內人士：「大家唔好自己出站先，因為出面仲有好多黑社會係度。」陳官又問為何林要用「黑社會」一詞？林指他相信大部份白衣人都是黑社會人士，但同意沒有證據指控他們是黑社會。陳官反問：「咁你又唔講白社會？」林再重申，他當時相信大部份白衣人都是黑社會。

當時想盡快處理事件

隨後片段又見，有人拾起地上木棍，林即表示：「唔好攞，擺翻低。」之後一把男聲說：「打X佢啦。」林指他當時沒有回應該男子，因他只想盡快處理事件，首要目的是「大家安全返屋企」，上前理論反而更無謂，「如果警察盡快驅散曬出面啲黑社會，外面平靜喇，安全喇，我同冼卓楠、莊永輝，大家3個一齊翻屋企，咁大家最開心囉。」至於阻止人拾起木棍，是因他認為木棍是證物，理應交給警方處理。

有網上片段顯示何群堯當晚曾在元朗出現。（網上片段）

有人前來向林提及何君堯

片段見到，一名男子向林說：「何君堯同啲白衫影相係公園個度呀，你過唔過去啊？」林指當時感覺對方來者不善，是想挑戰他敢不敢去找何君堯，他遂回應說：「嗱，過去呢，就準備打交。」希望著他冷靜下來。林又形容該名男子立場較激烈，「覺得自己好勇」，他並不認同起其立場。陳官質疑若林覺得他「好勇」，為何不叫他出去？林即說：「嘩！咁我咪多條罪，煽惑佢喎我驚。」並澄清指這名男子自認為「好勇」。

見數十白衣人持棍入站

後來一群白衣人走入元朗站內，並站在付費區外喝罵。林憶述當時聽到嘈吵聲，看到至少數十名白衣人持棍進入站內，擔心對方真的會動武，故他多次做出停止手勢，並不斷說：「唔好郁手。」他亦留意到身旁一名男子，似乎開始與白衣人言語衝突，他為免爆發衝突遂將男子拉後。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022 (Consolidated)

當日多人在元朗站被襲擊受傷。(詳看下圖)