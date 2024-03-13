9¾ Café涉敗訴後續用《哈利波特》商標　華納兄弟入稟告藐視法庭

旺角的樓上餐廳「9¾ Cafe」被指以電影《哈利波特》作為賣點經營，早前被電影發行商華納兄弟民事控告侵犯版權。高等法院去年裁定華納勝訴，頒令禁止餐廳使用電影系列已註冊的商標，惟餐廳在判決下達後4個月仍繼續沿用舊有名稱，未移除含有商標的餐牌佈置等。華納昨（12日）再度入稟高院，指稱餐廳及董事藐視法庭，要求法庭頒令董事入獄及讓餐廳罰款。



原告為華納兄弟娛樂公司，被告為D.K.A.J Limited經營的「9¾ Cafe」及董事程啟廉。

名為「9 3/4 Cafe」的餐廳是以小說及電影《哈利波特》作主題。（9 3/4 Cafe facebook圖片)

被告敗訴需7日內移除侵權商標

入稟狀指，原告曾於2019年民事起訴被告侵權，案件去年8月開庭審理，原告獲裁定勝訴，法官頒令禁止被告繼續侵權行為，包括使用華納的所有商標，以及混淆他人餐廳是獲電影公司授權經營。被告必須在7天內移除所有含「9 ¾」商標的物品或社交媒體內容，並在21天內交代餐廳自開業所得收益。

原告代表曾上門視察

但至同年9月，原告的法律代表上門視察時，發現被告未遵從判令。3個月後，法律代表致電餐廳查詢，發現餐廳仍繼續以「9 ¾ Cafe」商標營業，並續使用其他相關商標，如含電影系列中標誌性用語的餐牌、模仿9¾月台的佈置、系列角色的飛天掃把及魔杖擺設等。

指被告有藐視法庭之嫌

原告指被告未有跟從判令移除相關商標及交代收益，屬藐視法庭，要求法庭頒令餐廳罰款，並將餐廳唯一董事程啟廉交付入獄，及讓兩名被告支付相關訟費。

案件編號：HCIP14/2024