馬鞍山綠茵英文幼稚園7月底停辦　校方：面臨無法承受經濟壓力

再有幼稚園宣布停辦，在馬鞍山有30年歷史的綠茵英文幼稚園（馬鞍山）／綠茵國際幼兒園今（13日）向家長發通告，指受出生率下降、營運成本上漲及移民潮等影響，宣布將於今年7月尾結束營運。



校方在通告中表示，正與教育局密切合作，確保所有受影響學生能夠順利過渡，並將獲協助以讓學童轉入就近的幼稚園。至於已繳來年留位費用的新生家長，校方將安排退款。



馬鞍山綠茵英文幼稚園。（資料圖片）

校方：出生率下降加上移民潮 學生人數減少

幼稚園結業潮不斷，在馬鞍山經營30年的綠茵英文幼稚園（馬鞍山）／綠茵國際幼兒園向家長發通告，指近年面對連串逃戰，包括出生率下降、營運成本不斷上漲、區內入學齡兒童減少，再加上移民潮影響，加劇學生人數下降。

由於校方面對無法承受的經營壓力，宣布將於今年7月尾結束營運。

與教育局合作安排學童轉讀就近幼稚園

校方表示，正與教育局密切合作，以確保所有受影響學生能夠順利過渡，而學校並將獲教育局指導及區內友校協助，讓學童轉入就近的幼稚園。至於已繳來年留位費的新生家長，則要填妥退款通知書寄回學校，以安排退款。

據教育局網站顯示，該校有幼兒班、幼稚園低班及幼稚園高班，三者均有分上午班、下午班及全日班。當中上下午班學費一樣，同為每期5,100元，共有12期，即總學費為61,200元；至於全日班收費則較貴，每期7,200元，共有12期，即總學費為86,400元。

教育局回覆查詢時指，已收到相關學校在8月1日起停辦的通知，並要求有關學校盡快通知家長及各持份者相關細節，以及作出妥善安排。

教育局補充，十分關心學生的學習情況，亦會盡力為受影響的家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。現時沙田及大埔區內有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇，全港各區的相關學位空缺資料，亦已上載教育局網頁。

局方亦指，由去年9月截至2024年3月初，共有9所幼稚園在2023/24學年內或結束時停辦，當中包括1所與其他學校合併；同時有5所新幼稚園註冊，另有3所幼稚園正申請學校註冊。