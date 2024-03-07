屯門新一代英文幼稚園8.1停辦　校方稱面臨出生率跌及移民等挑戰

1989年創立的「屯門新一代英文幼稚園/幼兒園」宣布今年8月1日起停辦，約150名學生受影響。校方在通告稱校方近年面臨出生率持續下跌及年輕家庭移民等連串重大挑戰，且與業主商討調整租金未能成功，學校在無法承受的經營壓力下，無奈作出艱難的停辦決定。教育局稱，已要求學校要盡快通知家長及各持份者相關細節，作妥善安排，並指現時屯門區內有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇。



「屯門新一代英文幼稚園/幼兒園」宣布今年8月1日起停辦，校方在通告稱校方近年面臨出生率持續下跌及年輕家庭移民等連串重大挑戰，（「屯門新一代英文幼稚園/幼兒園」網頁）

約150名學生受影響 校方正與教育局聯繫希望受影響學生能順利過渡及轉校

「屯門新一代英文幼稚園/幼兒園」今年8月1日起停辦，約150名學生受影響，校方在停辦新聞稿表示，幼稚園自開辦至今在屯門區植根30多年，但近年校方面臨一連串挑戰，包括小朋友出生率持續下跌、學生人數大減、年輕家庭移民成風、資深教職員屆退休之年，以及與業主商討調整租金失敗等因素，在學校無法承受的經營壓力下，經校董會審慎考慮作出艱難的停辦決定。停辦新聞稿指，校方正與教育局聯繫，希望令受影響學生能順利過渡及轉校就讀。

教育局回覆指，有關幼稚園已通知教育局將於8月1日起停辦，教育局要求學校要盡快通知家長及各持份者相關細節，並作妥善安排。教育局又稱會為幼稚園提供適切的支援，亦會盡力為受影響的家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。

教育局：屯門區內有足夠幼稚園學額及幼兒中心名額

該局指，現時屯門區內有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇，全港各區參加教育局「2024/25學年幼稚園幼兒班（K1）收生安排」的幼稚園幼兒班至高班（K1-K3）學位空缺資料亦已上載教育局網頁。如家長需要教育局協助，可聯絡幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。