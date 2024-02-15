垃圾徵費｜幼稚園校長料棄尿片費　每年達$6000　倡港府發放津貼

垃圾徵費將於8月1日實施，教育界憂慮日後會加重負擔。教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲今日（15日）在港台節目表示，為避免措施實施後增加開支。她解釋，幼稚園需要自負盈虧，估計每年額外增加6千多元的指定袋支出，以丟棄嬰幼兒尿片等垃圾，若全校24班更換桌椅將支付兩萬多元，建議局方發放「清潔津貼」。



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幼稚園自負盈虧 假期提早丟棄大型垃圾

林翠玲表示，幼稚園不像中小學，需要自負盈虧，因此學校將趁着假期提早丟棄大型垃圾，包括即將損壞的傢俬及桌椅等，避免垃圾徵費實施後增加開支，「呢個新年假裡面我哋都揼咗比較大型嘅垃圾。」

垃圾徵費實施後會對幼稚園有何影響？林翠玲以更換課室的桌椅為例，一般使用期限為5年，若以全校24班，每班33套計算，即更換全校桌椅，將突然增加兩萬多元的開支。

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲。（教聯會Facebook）

料幼稚園每日用3個$11大膠袋 籲當局派清潔津貼

至於指定膠袋方面，林翠玲估計每日需使用3個容量最大的11元袋，以丟棄嬰幼兒尿片、飯盒及廚餘等垃圾，「冇理由叫小朋友帶尿片畀爹地媽咪揼。」她假設全年共190個上課日，即每年額外增加6千多元的指定袋支出，認為足以對幼稚園帶來財政壓力，形容為百上加斤。

林翠玲表示，只能夠從學校營運資金中，抽取部份撥作支付垃圾徵費，並盡量節省其他開支，因此她建議局方效法疫情期間推出防疫特別津貼，可考慮按人頭發放「清潔津貼」。