生命互補｜200名低收入學童合演英文音樂劇：小星星也有大成就

「這簡直是救了我的家庭！」新移民媽媽楊金俠（俠女）獨力養育四名子女，尤其擔心他們的英文成績落後，幸而得到非牟利機構「生命互補教育基金」的幫助，從子女幼稚園開始免費補習英文。大仔和大女都順利升學後，如今看着11歲的龍鳳胎在舞台上自在流暢地用英文表演音樂劇，她總算可以放下心頭大石，「因為孩子是社會的未來，我想看到孩子們將來可以為香港作貢獻，而不是拖後腿。」



上周日（12月17日），「生命互補教育基金」在沙田培英中學舉辦音樂劇《小星星》。（生命互補教育基金提供）

昔日內向膽怯今日舞台之星

剛剛過去的周日（12月17日），免費為低收入及新移民家庭子女提供英文學習支援的「生命互補教育基金」，在沙田培英中學舉辦了一場別具意義的音樂劇《小星星》——近200名幼稚園幼兒班至小學六年班的受助學生輪番上台表演，希望帶出個人力量雖小，但只是堅持自己使命，仍然能夠成就很多美事的意義——表演者中有的英文成績欠佳，有的內向不敢表達，有的自卑自暴自棄，幸而種種困難已成過去，演出大功告成。

11歲的雙胞胎陸皓霆和陸浚文，在《小星星》中扮演故事講述員，從頭到尾又唱又跳，毫不怯場擔起大旗。但兩兄弟接受《香港01》記者訪問時異口同聲地表示，「小時候沒有膽量，很怕出醜」，直到參演音樂劇，才有了自信表達。他們本身是中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園的學生，就讀高班（K3）時接受望覺堂的「生命互補」事工服務，參加免費的英文班和聖經班；後來服務於2020年底發展成為獨立非牟利機構「生命互補教育基金」，兩兄弟也持續報讀相關課堂，如今升上小六，面對升中壓力也積極參與演出。

「相對於學校課程，這裡主要是看圖書、學單詞，很有趣，而且是分組、小班上課的，每一個學生就有更多的機會可以被發現。」陸皓霆說。陸浚文也認為，「這裡不像學校那樣只學語法，而是大家一起聊天一起玩耍，甚至一起做些實驗，會讓你覺得學習英文並不是那麼困難的一件事，還可以學到很多學校課堂以外的英文生字。」兩兄弟的姑媽Jacqueline，非常感恩能夠得到「生命互補」的幫助，也希望盡力幫助他人：「我是營養顧問，在想可以如何運用自己的專業，讓更多家長知道如何讓小朋友健康一些。」

「生命互補教育基金」秉承「你們的孩子也是我們的孩子」的使命，免費為低收入及新移民家庭的學童補習英文。（生命互補教育基金提供）

鄒文龍和鄒慧琳是龍鳳胎，分別就讀小六和小五，在《小星星》扮演大星星和歌詠團成員。他們在幼稚園低班（K2）時從內地來港，一家五口擠在只有一張碌架床的劏房內。當時連廣東話都聽不懂，零基礎的英文更加跟不上，獨力照顧四名子女的媽媽楊金俠相當焦慮，後來經朋友介紹認識主責「生命互補」事工的謝丕慈，孩子們從此不一樣了。

「這簡直是救了我的家庭！」對於全職媽媽楊金俠來說，子女的教育是家庭的頭等大事，「因為孩子是社會的未來，我想看到孩子們將來可以為香港作貢獻，而不是拖後腿。」無奈丈夫奔波在外甚少顧家，生活開支實在有限，無法負擔補習費用。但有了「生命互補」的免費幫助，大女的英文成績從一開始的不合格，飆升至小六最後一次呈分試的90多分，順利升上心儀中學。楊金俠更有信心把大仔和龍鳳胎交托給「生命互補」，而她也積極參加「家長組」活動，與其他家長一起學習《聖經》、分享育兒喜樂，「雖然我覺得自己有些不幸，但能接觸到Mary和『生命互補』，我還是很幸運的。」

「我本身喜歡跳舞，但從來不敢在其他人面前表現，經過這場音樂劇，我覺得我釋放了自己。」鄒慧琳笑言，在學校上英文課時總是忍不住想睡覺，但在「生命互補」的英文課上，她會認真抄寫筆記，所以學業成績大有進步，從合格邊緣躍升到70多80分。鄒文龍也有類似經歷，但他認為，成績提升只是其次，最主要的是體驗和享受過程，「可以認識更多朋友，學習不同知識，明白人生道理，我在這裡比在學校更有歸屬感，希望可以待一輩子。」楊金俠馬上教導兒子說：「你長大了可以當『生命互補』的義工，傳承信仰，因為我們都會老的，要靠你們這些年輕人，幫助人的信念才能夠生生不息。」

《小星星》有近200名幼稚園幼兒班至小學六年班的受助學生輪番上台表演。（生命互補教育基金提供）

受助家長變義工：幫人也是幫自己

說起義工，「生命互補教育基金」的規模不大，但已經有50名義工導師，本身在銀行任職的陳瑾就是其中之一，主要擔任英文班老師。「生命互補」從「事工服務」發展成為「教育基金」，陳瑾也經歷了人生的高低起伏——先是患上乳癌，數年後又遇上家庭變故，但她每次離隊去治療疾病和處理事務後，都會收拾心情回到「生命互補」，「出來見一下人，真的會比較開心，對病情也有幫助，而最開心的是看到小朋友的進步。」

陳瑾在「生命互補」設立了俗稱「ICU」的英文急救班，為英文成績特別差的受助兒童，提供「一對一」的額外補習課程，成功幫助很多學生「大躍進」——包括上述的鄒家兄弟姐妹。陳瑾介紹，急救班的出現，事緣她發現同一班別的學童程度也有不少分別，於是希望能為基礎較弱的學生提供特別支援；不過，急救班並不易入，「學生在學校英文成績要低於30分，我們才會收；同時，我們要對學生家長進行面試，要確定他們願意配合教學、督促子女」，這樣才能為學生帶來改變，也免得抽空授課的義工徒勞。

現職長者中心家居照顧員的嘉盈，也是與「生命互補」同行多年的義工。她是新移民，兒子也是從K1參加英文班；至小學三四年級時，她看到兒子的進步，就擔任家長義工，希望回饋「生命互補」：「我們做義工，幫助了別人，但其實我們自己也有收穫，職場上有很多勾心鬥角，在這裡看到小朋友就會很快樂，能和其他家長聊天我也很滿足。我也希望能給兒子做個榜樣，如果他日後也能來做義工，他就一定不會變成差的人。」

「剛來香港時，我們什麼都不懂，幸好有Mary陪着我們，舉辦了很多活動，讓我們沒有那麼孤立無援。」嘉盈提到，「生命互補」除了為孩子提供學習支援和特殊學習需要（SEN）支援，也為家長提供興趣班、工作坊、家庭治療服務，「我負責過『家長組』，和家長們聊天、查經，也做過圖書管理員。」有位SEN學生家長告訴她，在主流學校完全不想和其他家長接觸，「但來到『生命互補』，不需要面對奇異眼光，大家都是同路人，互相傾訴就可紓緩壓力。」——這更讓嘉盈確信，要繼續堅持義工服務。

楊金俠和嘉盈口中的「Mary」，正是「生命互補教育基金」的創辦人兼行政總裁謝丕慈。她本身是名專責商業事務的律師，在2005年時已經享有超過300萬元年薪，後來毅然辭去高薪厚職，專注投入教會服務，並於2014年創立「生命互補」事工，至2020年12月轉型成為獨立營運的非牟利慈善機構「生命互補教育基金」，希望幫助更多有需要的家庭。她和同為律師的丈夫梅浩州都相信，這項工作不但可以改變受助者的生命，同時也可以改變施助者的生命，讓彼此的生命可以互相補足，也讓社會變得更加有愛。