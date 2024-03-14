消委會揭6款安撫奶嘴夾不達標　嬰兒使用隨時窒息或纏頸

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，就市面試15款安撫奶嘴夾進行安全測試，包括8款一般安撫奶嘴夾及6款同時被分類為玩具的安撫奶嘴夾。結果發現，15款安撫奶嘴夾中，當中性價比最高的是台灣製NUK 安撫奶嘴鏈（四葉草），價值為35元，奪5分。



不過消委會則測試出有6款安撫奶嘴夾存窒息或纏頸風險，當中包括mushie、黃色小鴨PiyoPiyo 、酷咕鴨KuKu Duckbill@Jini Baby、Snapkis及Hoppetta存纏頸風險；1款小獅王辛巴Simba小辛巴防塵奶嘴鏈-經典存纏頸風險。



▼消委會安撫奶嘴夾安全測試（由高分至低分）▼



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測試發現，是次測試各樣本的結構和機械性能安全程度。測試結果發現，8款樣本符合相關的歐洲標準，總評獲4.5分或以上。當中性價比最高的是台灣製NUK 安撫奶嘴鏈（四葉草），售價35元，奪5分。

5款安撫奶嘴夾或有纏頸風險

消委會就市面上15款安撫奶嘴夾進行安全測試，這15款安撫奶嘴售價由26元至329元不等款式包括平面和立體款式，主要的材料有塑膠、布質、矽膠等。由於各種樣本的主要材料以及設計都不同，故售價亦有很大差異。

消委會表示，0至36歲個月的嬰幼兒平均頸圓為240毫米，為防止嬰幼兒的頸被完全纏繞，構成構成窒息的風險，標準要求在25牛頓（N）的拉力下，安撫奶嘴夾整體（不包括衣物夾）量得的長度上限為220毫米。如果產品可形成一個環狀，於25N的拉力下，環狀長度上限則為110毫米，以免套進嬰幼兒頭部造成纏頸窒息風險。

5款奶嘴夾長度不達標



而是次消委會有5款樣本量得的長度超過220毫米，由223毫米至286毫米，不符合標準要求，樣本分別為mushie、黃色小鴨PiyoPiyo、酷咕鴨KuKu Duckbill @ Jini Baby、Snapkis及Hoppetta。

黃色小鴨的分銷商指會回收該型號，並停止在香港發售；酷咕鴨及Snapkis的品牌商指該型號產品已停產一段時間。

5款結構未符標準要求 或有窒息風險



根據歐洲標準BS EN 12586規定，樣本的夾子或其他部分（例如裝飾部件或玩偶）如果能穿過模擬嬰幼兒口腔的測試模板1和2，若該部分被嬰幼兒放進口中，有機會深入喉部而阻礙呼吸，有引致窒息的風險，故標準規定該等部分須有最少2個不小於4毫米直徑或一個不小於12毫米直徑的通風氣孔。

測試結果發現，黃色小鴨、酷咕鴨、Snapkis和 Hoppetta 共4款樣本的衣物夾，以及mushie 和 Snapkis的裝飾部件（分別為珠子和平面布偶）均可穿過模擬嬰幼兒口腔的測試模板1和2，但卻未有提供通風氣孔，不符合標準要求。

另外，酷咕鴨的安撫奶嘴固定夾可完全拆卸分開，惟拆出後能穿過測試模板1、2和3，有遭嬰幼兒放入口中，引致口或喉嚨被阻塞的風險。

1款未通過衣物夾耐用和拉力測試

消委會進行拉力測試時，樣本先以鉗固定，再以90N的拉力施於樣本不同方向，發現小獅王辛巴安撫奶嘴夾的部分位置未能承受拉力而出現破裂，不符合標準要求。

消委會指，樣本因損壞或破裂而形成的細小部件，若意外被嬰幼兒吞下，可能會阻礙其呼吸，有引致窒息的風險。安撫奶嘴夾安全測試結果已轉交海關跟進。

小獅王辛巴Simba 小辛巴防塵奶嘴鍊 - 經典 (橘色)Simba Pacifier Holder (Orange) 未能承受拉力而出現破裂，不符合標準要求。

小獅王辛巴的代理商表示，非常重視產品的品質及安全，收到消委會的測試報告後，已立即通知台灣製造商。製造商亦隨即把其產品交給第三方實驗室根據 EN 12586：2007 + A1：2011進行測試，結果顯示其樣本通過拉力測試和衣物夾耐用程度測試。該公司又向本會提交了該測試報告。

消委會建議消費者細閱並遵從產品的使用、清潔等說明和警告字句，在使用前細心檢查安撫奶嘴夾，若發現有損壞，應立即棄掉。同時切勿自行延長安撫奶嘴夾的連接帶，以避免嬰幼兒被纏頸的風險，並時刻留意嬰幼兒使用安撫奶嘴夾的情況，確保嬰幼兒的安全。