高鈉｜消委會揭即食麵鈉含量「超標」 鈉過量６症狀 附減鈉小貼士

高鈉與飲食習慣有着莫大關係，鈉超標，不但會引致高血壓，更會增加罹患癌症及腎病等風險。近日，消費者委員會就測試了市面19款預先包裝即食麵，發現全部樣本「連湯帶汁」食用一整份，即會超出成人建議每餐攝入上限。



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根據世衞建議，成人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，以一日三餐計算，即每餐攝入量不應多於約667毫克。然而，今次消委會測試的19款預先包裝即食麵，若「連湯帶汁」進食一整份，所有樣本鈉含量均超出世衞標準，當中有9款只吃一份，便已超過世衞建議一日的攝取上限。

▼消委會測試19款即食麵（由高分至低分）▼



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所有樣本中，以「功德林一品全素麵（香菇野菜）」每份鈉含量最高，達2,477毫克，超出每日鈉攝入量上限近23.9%；其次為「TOPVALU」2,338毫克、「養養冬蔭功麵」2,226毫克、「百勝廚新加坡叻沙拉麵」2,211毫克等。其餘超過2,000毫克樣本分別為「媽咪胡椒湯麵」、「不倒翁芝士拉麵」、「極豚辛辣豬骨拉麵」、「蟹王麵即食麵（麻油）」及「Maruchan」。

在19款樣本中，9款麵餅本身已屬高鈉，包括全數5款非油炸樣本以及4款油炸樣本，當中以「養養冬蔭功麵」的每百克1,300毫克最多，其次是「福字上湯伊麵」及非油炸的「百勝廚新加坡叻沙拉麵」，分別錄得1,230毫克及904毫克。

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鈉質於人體有何作用？

鈉是一種電解質，對人體起著多種重要的作用，其中包括：

1. 維持水分平衡



鈉在體內幫助維持細胞內外的水分平衡，確保身體正常運作。 它與鉀一起調節細胞的滲透壓，影響水分的吸收和分布。

2. 神經傳導



鈉離子在神經系統中扮演關鍵角色。 它參與產生神經衝動和傳導訊號，幫助神經細胞之間的通訊，以維持正常的神經功能。

3. 肌肉收縮



鈉在肌肉收縮過程中扮演重要角色。 它參與神經衝動傳導到肌肉細胞，觸發肌肉收縮。

4. 營養吸收



鈉參與胃酸的產生，促進胃酸的分泌，有助於食物的消化及營養物質的吸收。

6種攝取過量鈉可能出現的症狀（按圖了解）

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1. 水腫



當進食高鈉食品時，多餘的鈉會進入血液內，當血液內的鹽分過多，鈉無法排出體外，體液失衡下便會形成水腫情況。

2. 腹脹



《美國胃腸病學雜誌》研究發現，經常進食高鈉食品的人，其中一個特徵是會常常感到有胃氣及腹脹情況。研究指出，只須減少飲食中的鈉攝入量，已可以緩解有關症狀。

3. 唇乾



由於鈉有脫水作用，若攝入過量的鈉，會導致包括皮膚、咀唇等身體部分的細胞無法獲取足夠的水分，自然便會出現唇乾甚至「爆拆」的問題。

4. 頭痛



2019年研究指出，在近400名參加者當中，進食高鈉食物的人相比吃低鈉食物的人，出現頭痛的比率多出近三分之一。研究更發現，鈉攝入量最高的人出現頭痛的情況最高，而鈉攝入量最少的人，出現頭痛的情況則是最少。

5. 粉刺



2015年一項研究表明，皮膚出現粉刺的頻率與進食高鈉食品的次數成正比。由於粉刺屬發炎跡象，故不排除鈉攝取量過多亦可能引致其他炎症。

6. 睡眠質素差



有研究發現，若睡前進食含大量鹽分的食物，或會導致入睡時間延長、發噩夢甚至失眠情況。

雖然鈉有助維持體液平衡，但攝入過量的鈉會增加腎臟負荷，增加患高血壓的風險，究竟我們應該如何避免體內儲存過量的鈉，影響身體健康？

吃太鹹易致糖尿病？

食用過量的鹽分，有可能增加高血壓的發生率。另外，人體內多餘的鈉都是由腎臟排出體外，當人體攝取過量的鹽分，就會增加對腎臟的負擔，容易引發腎臟疾病。

吃得太鹹還會容易罹患糖尿病，鹽分過多會抑制糖尿病患者胰島素的分泌，間接導致胰島素不起作用，胰島素分泌量減少，促使血糖升高。有臨床研究顯示，一個人每天只要比正常食鹽攝入量多出2.5克第2型糖尿病的風險就增加43%。

每天吃超過10克的鹽分時，也會對胃黏膜造成傷害，導致胃部發炎。一項臨床研究發現，喜歡吃重鹹的人，罹患胃癌的風險是一般人的2倍以上。

按圖看減鈉小貼士：

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1. 控制食鹽用量：減少食物中添加的鹽量。 嘗試逐漸減少對食物的鹽的需求，培養適應低鹽口味的習慣。 如需要使用調味料，可考慮轉用低鈉醬料和調味料可供選擇，例如低鈉醬油、低鈉番茄醬和低鈉魚露等。



2. 避免高鹽食物：減少或避免食用高鹽食物，如鹹肉、醃漬食品、鹹魚、洋芋片、鹹味餅乾等。注意包裝食品的標籤，選擇低鈉或無鈉的選項。



3. 減少外出用餐：優先選擇自己烹調的食物，以便更好地控製鹽的添加量。使用新鮮的食材，增加蔬菜、水果和全穀物的攝入，以提供更多的營養和纖維。



４. 仔細閱讀食品標籤：購買食品時，仔細閱讀包裝上的營養標籤，特別注意鈉的含量。 選擇低鈉或無鈉的食品，確保控制鈉的攝取。



５. 多喝水：保持足夠的水分攝取有助於稀釋體內的鈉含量，幫助排出多餘的鈉。 適量的水分攝取也有助於維持身體的正常功能。

