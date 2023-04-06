青山灣泳灘水質極差被環署列第四級　康文署亦沒派救生員勿往游泳

4月起泳季來臨，本港近半康文署泳灘因未能提供救生員服務沒有開放，當中包括曾經封灘逾廿年、位於屯門的青山灣泳灘，在環保署今日（6日）公布的泳灘等級中列為第四級，代表水質極差，含大腸桿菌，主要受到近期的不穩定天氣所影響，呼籲泳客避免前往泳灘游泳。



環保署今日（6日）公布39個憲報公布泳灘，以及愉景灣（非憲報公布泳灘）的最新等級評定結果。當中31個泳灘的水質被評為「良好」的一級泳灘，7個為「一般」的二級泳灘，1個為「欠佳」的三級泳灘，及1個為「極差」的四級泳灘。

被列為四級泳灘的是位於屯門青山公路的青山灣泳灘，至於被列為三級泳灘為青山公路13咪的釣魚灣泳灘。環保署發言人表示，青山灣泳灘的水質自本6日起被評為極差，主要受到近期的不穩定天氣所影響。

環保署今日（6日）公布39個憲報公布泳灘的最新等級評定結果。（政府新聞處）

青山灣泳灘曾封逾廿年 2005年起重開

署方是根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為上述四個等級。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。

環保署發言人提醒市民，雖然泳灘的等級反映泳灘於一般情況下的水質，但泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應該避免在風暴或大雨後三天內前往泳灘游泳。

康文署資料顯示，青山灣泳灘曾關閉超過20年，不予開放給泳客，自1999年起的全年級別一直維持在「一般」，自2005年起重開。該泳灘在泳季的每周等級通常達到第2等級，但有時也會升至第1等級。

39個康文署泳灘 僅18個有救生員服務

康文署於本月1日刊憲時，在全港39個泳灘中，僅得18個有救生員提供服務才能夠開放，今天被列入第三和四級的釣魚灣泳灘和青山灣，都是未有救生員服務而未能開放予公眾使用。