康文署救生員短缺　工會稱大灣區招人不可行　缺人因行業失衡

康文署指，今年4至5月期間需聘請逾600多名季節性救生員，截至本月初，僅240名合約救生員到任，因季節性救生員不足，料無法全面開放本港所有泳灘。港九拯溺員工會副主席胡啟榮今早（16日）在電台節目指，季節性救生員一直有短缺問題，現時欠500、600人，問題也延至長工（即公務員救生員），現時長工的救生員也開始欠20多人。

有議員建議當局考慮輸入大灣區救生員，胡啟榮質疑可行性，並指出香港並非無人，只是行業失衡，薪酬待遇及晉升階段不吸引，才未能吸引年輕人入行。立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員周小松也指出，「引入外勞絕對不可行」，促政府整體提升救生員的薪酬，並考慮擴大公務員救生員的團隊，減少對季節性救生員的依賴。



▼2022年5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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港九拯溺員工會副主席胡啟榮在電台節目指，季節性救生員一直有短缺問題，由7、8年前開始，最初欠數十人，慢慢變成現時欠500、600人。他續指，由於很多季節性救生員會考長工，現時長工的救生員也開始欠20多人，「其實預見得到（短缺），會有咁嘅情況出現。」

他續指，康文署在提交予立法會的文件中提出與拯溺總會研究加快及濃縮救生員培訓課程，是要參與救生員培訓的人於短時間內學很多事，但救生員的游泳技術、拯溺技技、體力等也全部也需要時間鍛練，質疑相關培訓的成效。

康文署也提及研究以外判商服務提供季節性救生員服務的可行性，胡啟榮直言坊間的私人公司也在搶人，「提出呢個意見嘅，好多都唔係好知行內情況。」他也擔心這些私人市場監管不足。

有議員建議由大灣區輸入救生員。（資料圖片/梁鵬威攝）

有議員建議當局考慮輸入大灣區救生員，胡啟榮指大灣區目前發展好，然而康文署救生員的入職要求只是小六，「人哋讀到中學大學會唔會嚟做？你當人哋係高端定外傭？食、住、開支點計？」他續指，每個地方的拯溺團隊也有其獨特性，認為輸入大灣區救生員未必可行。

他表明，目前康文署救生員最高人工不足2.5萬元，且無晉升階段，見不到前景，難吸引年輕人入行，「唔係我哋無人，係行業失咗平衡，無前景、不斷要考試、地位又咁低，我哋唔係無人。」

港九拯溺員工會副主席胡啟榮。（資料圖片／蔡正邦攝）

立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員周小松在同一節目上也表明，「引入外勞絕對不可行」，並指「香港唔係無人，過去兩三年因為疫情，培訓少咗，入呢行嘅人少咗，薪酬福利又唔理想，先吸引唔到年輕人。」他續指，救生員入職門檻不高，只要薪酬福利足夠，且有足夠培訓，相信本地有足夠供應，相反，引入外勞必然會「打擊本地救生員飯碗」。

他續指，公務員救生員現時的晉升空間不足，只有技工與高級技工兩級，以技工級別的救生員為例，薪酬並不理想，只介乎1.8萬至2.1萬元，促當局整體提升救生員的薪酬，並考慮擴大公務員救生員的團隊，減少對季節性救生員的依賴。