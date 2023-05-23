救生員短缺　500個私人泳池暫未重開　工會倡16歲可考牌任救生員

救生員人手短缺，工會聯同勞工界議員郭偉强今日（23日）召開記者會，指出公私營泳池均面對救生員不足問題。工會指，由4月起踏人泳季，本港需要約 1,800 至2,000 名政府救生員。但現時救生員人數嚴重不足，將嚴重影響游泳場所服務供應，影響市民享用體育設施的權益。而游泳業界也因而無法招收大多學生，長遠也影響游泳運動發展。



工會提出多項建議，包括包括容許本港16歲或以上人士，通過考試認證合格後，有條件地擔任救生員。長遠而言，工會促政府改善救生員職級編制，促使職位專業化，挽留人才。



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救生員人手短缺。 （資料圖片）

近半游泳池局部開放 半數泳灘無救生員無法開放

香港康樂體育專業人員總會指，康文署轄下45 個公眾游泳池、42 個刊憲泳灘及 5個水上活動中心。但直至5月14日，全港只有22個公眾泳灘開放提供救生員服務，而分佈全港各區之公眾游泳池，除3個泳池正進行重建或維修外，有18個泳池正處於局部開放，另外約有20個泳池亦通知業界培訓機構，預計本年夏季期間未能全面開放所有設施供市民使用。工會估計，約有 50個游泳培訓機構及 750名業界人士受到影響。

月薪2.4萬以上 豪宅的士交通費和膳食津貼搶救生員

工會續指，私營游泳池同樣面對救生員短缺，業界反映約有500個持牌泳池未有打算如期重開。據工會觀察，社交媒體上的救生員公開群組，不論是長工還是替工，開出的月薪都在24,000 元以上，港島及新界區的豪宅除開出高價聘請救生員，也提供的士交通費和膳食津貼。

有工會聯同勞工界議員郭偉强今日（23日）召開記者會，指出公私營泳池均面對救生員不足問題。 （江麗盈攝）

工會稱，由4月起踏人泳季，本港需要約1,800 至2,000 名政府救生員，而近1,400個私人泳池，以一日兩更、每更五名救生員來估算，約需要1.4萬名救生員。但現時救生員人數嚴重不足，將嚴重影響游泳場所服務供應，影響市民享用體育設施的權益。而游泳業界也因而無法招收大多學生，既影響生計，也阻礙香港游泳運動的特續發展。

工會提出多項建議，包括容許本港16歲或以上人士，通過考試認證合格後，有條件地擔任救生員，並建議政府考慮與大專院校合作，設立救生員服務作為實習科目。

工會續指，政府應考慮針對局部開放的康文署泳池，有條件批准學校或培訓機構，在自行提供合資格的救生員服務下，使用已租用游泳池設施，並考慮在不影響救生員服務質素下，分段開放不同泳池，以應付市民不同需要。長遠而言，工會促政府改善救生員職級編制，促使職位專業化，挽留人才。