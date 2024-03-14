消委會眼霜｜15款測試　$179NIVEA性價比最高　贏千元雪花秀

眼周皺紋隨時會暴露年齡秘密，眼霜成為不少女士的護膚品之一。消委會今日（14日）發布就市面15款眼霜測試結果，性價比最高的為NIVEA護眼唇霜，總評分最高獲4.5星，售價僅179元，勝過價格最貴、售1,060元而評分最低的雪花秀眼霜。



消委會今日（14日）發布就市面15款眼霜測試結果，性價比最高的為NIVEA護眼唇霜。（梁祖兒攝）

NIVEA眼霜總評最高 除皺保濕效果佳

消委會今日發布就市面15款眼霜測試結果，首次邀請亞洲女性試用者，就眼霜進行為期30日的試驗，評估各款眼霜的除皺及保濕等功效，每款樣本售價由179元及1,060元不等。

性價比最高的為NIVEA細胞激活抗皺緊緻護眼唇霜，總評分最高獲4.5星，而售價僅179元，勝過價格最貴、售1,060元而評分最低的雪花秀禦時緊張顏參養眼霜。經消委會測試，NIVEA眼唇霜在皮膚表面平均粗糙度（Ra值）改變幅度減少11.37%，整體除皺效果達3.5評分（總評分為5）；而保濕效能則的達17.51%，獲評4分；在化學檢測如游離甲醛、香料致癌物質等均獲滿分。

雪花秀眼霜最貴但除皺效果最差

消委會測試顯示，性價比最低的雪花秀禦時緊張顏參養眼霜的除皺效果上稍微遜色，除皺效果表現只獲得2分，但保濕效能仍獲評5分。整體而言，除皺效果最理想的為 The History of Whoo，經測試後反應可以改善眼肚位置皮膚整體的粗糙度，對較深的皺紋亦有較顯著的改善效果。