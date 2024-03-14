黎智英案｜曾付30萬港元在台蘋賣廣告　李宇軒估周庭聯絡朝日新聞

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（14日）踏入第45天，李宇軒繼續作供，並透露也有在台灣蘋果日報登廣告，並指同案被告陳梓華初時稱會負責，惟最後仍是由他支付約30萬港元的費用。此外，在《朝日新聞》的廣告的「客戶」則是香港眾志，李稱因該廣告由眾志負責做聯絡，他估計由周庭負責，因他們當中只有周識講日文。



他又提及如認識黎智英的助手Mark Simon的經過，並透露同案被告陳梓華曾在電郵提及一名叫「Mark」的人，李當時不知Mark是誰，其後才知是Mark Simon，陳約在2019年9月介紹Mark Simon給他認識。



李宇軒(圖)稱他們當時有在台灣蘋果賣廣告，並支付費用約30萬港元。(資料圖片)

T在電郵提及Mark

李宇軒今作供，繼續講及2019年6月的登報活動，在多間外國媒體刊登廣告。他講及於同年7月9日，李稱為「T」的陳梓華，把附有《華盛頓郵報》付款單的電郵，轉發予李宇軒。李解釋因他負責登報計劃的賬目，因此「T」把付款單轉發予他。電郵內容提及「Mark」 ，李指當時不知悉Mark是什麼人，其後知悉是Mark Simon，並透露「T」不遲於2019年9月把Mark Simon介紹給他。

李宇軒指「T」曾提及一個叫Mark的人，後來才知是Mark Simon。(資料圖片)

T曾稱會處理台蘋廣告的事

李又指，登報活動亦包括於同年6月28日，在台灣《蘋果日報》頭版的下半版刊登廣告，廣告內容包括印有「港臺同行 唇亡齒寒」的標語，以及一封公開信，費用為182萬台幣。李當時稱要聯絡台蘋，「T」稱會處理，李因此認為「T」會支付台蘋的登報費用。同年7月，「T」著李支付台蘋的款項，因此台蘋發票上的付款日期為7月5日，李於同月16日才向台蘋支付約30萬港元。李指登報活動亦有在日本的《The Japan Times》(日本時報)刊登，該報章會於G20峰會會場內派發。

李宇軒估計朝日新聞的廣告由周庭負責聯絡，因眾志得周一人識講日文。（資料圖片／余俊亮攝）

朝日新聞廣告估計由周庭聯絡

案件下午續審時，李宇軒繼續講及2019年6月的登報活動，當中包括於同月28日，在日本《朝日新聞》刊登全版廣告。發票上的客戶為香港眾志，費用為700萬日元。李宇軒稱因這個廣告由眾志有成員聯絡，估計該成員是周庭，因李估計得周庭一個識講日文。李從戶口轉帳700萬日元支付該筆登報費用。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022