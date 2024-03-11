黎智英案｜認為黎對反修例運動看法　楊清奇：送一個目標畀美國打

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（11日）踏入第42天，《蘋果日報》時任主筆楊清奇續作供，被控方問到他認為黎對反修例運動的看法，楊為黎是：「美國舉槍對住中國既時候，香港就企起身擋槍口，自己送一個目標畀美國打。」控方即追問何解，楊重申，認為黎是一個成功商人，擅長把握市場和顧客需求，及至他後來辦報，仍擅長把握形勢變化和讀者需要，故當他：「睇到美國對華政策有改變，都會調整報紙立場」。



楊又指《蘋果》在反修例運動中立場激進是「眾所周知」，報道標題經常提及：「今日上街、明日上街、今日又上街、明日又上街……」



控方今午完成歷時6日的主問，辯方資深大律師彭耀鴻將於明展開盤問，預計需時兩日。



楊清奇認為，黎智英對反修例的看法，是香港自己文個目標畀美國打。（資料圖片／盧翊銘攝）

黎在文章指中美對抗對政經損失影響大

控方另引述黎在其專欄「成敗樂一笑」刊登的兩篇文章，分別是〈時間就是武器〉和〈大時代快將來臨〉。楊指出文章的部份段落，即：「我也不相信美國等西方國家對中共的制裁會放緩，中共與美國等西方國家的關係大勢已去，暫時是無法逆轉的」、「中共與美國對抗造成的經濟和政治損失，實在來得太大，甚至大到觸發成為對中共政權認受性的挑戰…」等。楊稱據他理解，黎在文中表達了他對制裁形勢的判斷，並肯定了制裁的成效。

黎認為美趁中國弱乘機落井下石

另在黎與楊交流的訊息顯示，美國時任副總統彭斯於2018年發表對華政策演講後，楊曾向黎發送該演講的連結，楊並稱：「老闆，畀彭斯演講先。老毛啲嘢，遲啲搵」。黎回覆：「剛聽了彭斯演講，反檯，美國帶領西方日本等國重新調整中國政策明顯不過了。這是針對習現在弱勢而來的，時機正好！」並指：「是趁中國弱乘機落井下石」。

彭斯退選THU：Former U.S. Vice President Mike Pence speaks during the Republican Jewish Coalition Annual Leadership Summit in Las Vegas, Nevada, U.S. October 28, 2023. REUTERS/Steve Marcus

楊定標題指香港挺身撞槍口

楊稱黎當時認為習近平處於弱勢，美國在此時機轉變對華政策是正確的。同日稍後時間，楊將他當晚撰寫的社論〈美國發宣戰檄文 香港挺身撞槍口〉發送給黎。楊稱記憶中黎沒有就文章發表任何意見，文章翌日在報紙刊出。

黎擅長把握形勢變化和讀者需求

控方其後提及，楊之前指黎在2018年後變得激進，問黎當時對反修例的看法。楊回應：「正如我畀黎生嘅社評文章標題，2019 年發生嘅反修例事件，真係撞正個槍口。」並形容這是：「美國舉槍對住中國既時候，香港就企起身擋槍口，自己送一個目標美國打。」控方聽罷追問，這與反修例有何關係。楊再重申，認為黎是一個成功商人，擅長把握市場和顧客需求。及至後來辦報，黎亦擅長把握形勢變化和讀者需求，故當他：「睇到美國對華政策有改變，都會調整報紙立場」。

2019年七一遊行，是對上一次合法舉行的七一遊行活動。（資料圖片）

認為上街並非好標題

控方續問及楊當時觀察到有何改變，楊回應：「喺反修例運動中，《蘋果》立場既激進係眾所周知啦。」，又稱他當時雖認為「上街」並非一個好標題，但在《蘋果》的新聞報道內，卻經常會見到「上街」二字，楊說：「成日見到今日上街、明日上街、今日又上街、明日又上街」。

國安法後未提及三不

楊另指，《蘋果》在反修例運動初期，其新聞報道和專欄對於「和勇不分」爭議的立場都比較寬容和支持，而和勇不分通常有「三不」，分別為不譴責、不割蓆、不篤灰。《蘋果》報章報道和評論則是「落實左呢三個不」。控方問此立場在《國安法》生效後有否改變。楊稱沒有收到相關指示，但基本上未再提及「三不」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022