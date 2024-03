黎智英案｜認為黎對反修例運動看法　楊清奇：送一個目標畀美國打

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,審訊今(11日)踏入第42天,《蘋果日報》時任主筆楊清奇續作供,被控方問到他認為黎對反修例運動的看法,楊為黎是:「美國舉槍對住中國既時候,香港就企起身擋槍口,自己送一個目標畀美國打。」控方即追問何解,楊重申,認為黎是一個成功商人,擅長把握市場和顧客需求,及至他後來辦報,仍擅長把握形勢變化和讀者需要,故當他:「睇到美國對華政策有改變,都會調整報紙立場」。



楊又指《蘋果》在反修例運動中立場激進是「眾所周知」,報道標題經常提及:「今日上街、明日上街、今日又上街、明日又上街……」



控方今午完成歷時6日的主問,辯方資深大律師彭耀鴻將於明展開盤問,預計需時兩日。



控方另引述黎在其專欄「成敗樂一笑」刊登的兩篇文章,分別是〈時間就是武器〉和〈大時代快將來臨〉。楊指出文章的部份段落,即:「我也不相信美國等西方國家對中共的制裁會放緩,中共與美國等西方國家的關係大勢已去,暫時是無法逆轉的」、「中共與美國對抗造成的經濟和政治損失,實在來得太大,甚至大到觸發成為對中共政權認受性的挑戰…」等。楊稱據他理解,黎在文中表達了他對制裁形勢的判斷,並肯定了制裁的成效。

另在黎與楊交流的訊息顯示,美國時任副總統彭斯於2018年發表對華政策演講後,楊曾向黎發送該演講的連結,楊並稱:「老闆,畀彭斯演講先。老毛啲嘢,遲啲搵」。黎回覆:「剛聽了彭斯演講,反檯,美國帶領西方日本等國重新調整中國政策明顯不過了。這是針對習現在弱勢而來的,時機正好!」並指:「是趁中國弱乘機落井下石」。

