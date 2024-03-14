中西醫協作治療擴至26間公院　全年服務3萬人次　中風病人獲針灸

繼早前擴展中西醫協作治療至癌症治療，醫管局公布，今年首季已將中西醫協作治療由原有八間指定公立醫院推展至 26 間，全面涵蓋七個醫院聯網的急症/復康醫院，合共 53 個指定服務點。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，預料擴展服務後未來全年可服務3萬人次，而年內亦會擴展中西醫協作治療至老年退化性疾病及呼吸科疾病。



有中醫師提到，有病人因沒有八達通未能付款致不能接受治療。被問到因無八達通不能接受治療是否不理想，黃巧雲表示，付款方式由十八區中醫教研中心負責，但同意醫管局未來可以探討更多電子付款方式。



醫管局早前擴展中西醫協作治療至癌症治療，局方今（14日）召開記者會時交代中西醫協作最新發展，提到今年首季已將中西醫協作治療由原有八間指定公立醫院推展至 26 間，全面涵蓋七個醫院聯網的急症/復康醫院，合共 53 個指定服務點。

一成中風住院病人接受中醫治療

伊院最近擴展中西醫協作治療至中風病人，中風服務中央委員會主席、伊院內科部門主管方榮志表示，在去年11月醫院引入中西醫協作治療至中風病人，現時每月平均轉介有30人參與，當中有18名病人接受治療，佔中風住院病人約一成。他解釋，其餘病人主要因為情況不合適而未能接受治療，另亦有病人因為怕痛，或自覺情況不差拒絕接受中醫治療。

他引述病人反映指，很高興可以及早接受中醫治療，因做針灸往往是「愈早開始愈好」。他形容為中風病人可以接受中醫治療，是中醫、西醫及病人的「三贏局面」。

他表示，只要病人在過去24小時情況穩定及血壓平穩，而病人又同意下即可以接受治療。有參與計劃的博愛醫院-浸大中醫診所暨教研中心高級醫師邱建忠補充，當接受病人時中醫亦會先翻查病人的病歷以制定相關治療，當中主要透過針灸治療為主，而在針灸期間會一直有病人助理觀察情況。他續指，相關治療過後，亦會將相關資料填在病人的病歷內，以助西醫了解。

有指無八達通不能看診 醫管局：會探討更多電子付款方式

他又提到，由於伊院為急症醫院，病人流轉速度快，部分病人因沒有八達通未能付款致不能接受治療，「叫屋企人聽日拎過嚟嗰陣，佢已病情好轉，轉咗院。」被問到因無八達通不能接受治療是否不理想，醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲補充，付款方式由十八區中醫教研中心負責，但同意醫管局未來會探討更多電子付款方式。

黃巧雲又提到，去年九月瑪麗及屯門醫院的癌症治療先導計劃至今已服務400人次，反應正面，有信心一年後可整合數據擴展至其他服務點。

對於醫管局擴展中西醫協作治療至26間醫院，她預料擴展服務點後未來全年可服務30,000人次，而年內亦會擴展中西醫協作治療至老年退化性疾病及呼吸科疾病。她補充，醫管局擴展中西醫協作治療並非緩慢，而是希望先擴展服務點，才探討擴展疾病範圍。