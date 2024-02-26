醫管局指會到大灣區、大馬招海外護士 200名海外醫生料年底加入
撰文：呂穎姍
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醫管局主席范鴻齡今（26日）在新春團拜致辭時透露，預料今年底有200位非本地培訓醫生會加入醫管局，並透露在6月通過海外護士註冊條例後，會到不同地方進行招聘，包括馬來西亞及大灣區，而其餘仍未來港的86名第二批大灣區護士，會在明日（27日）到港。醫衞局局長盧寵茂則表示，未來會繼續大力推動增加醫護人手致策及成立「第一層審批」藥物註冊機構。
范鴻齡在致辭時表示，醫管局近年大力發展智慧科技及招聘人手，預料今年底有200位非本地培訓醫生加入醫管局，亦有200名醫生，會透過退休後重聘計劃留公院服務。
他又指，在立法會6月通過海外護士註冊條例後，醫管局會到不同地方進行招聘，包括馬來西亞及大灣區，而其餘仍未來港的86名第二批大灣區護士，亦會在明日到港。
范鴻齡在致辭時笑言，「期望隨著基層醫療發展愈來愈快，醫管局的生意愈來愈差」，並指只要病人愈少，醫護人員愈來愈多，就可以很快做到供求平衡。
盧寵茂：有心唔怕遲
醫衞局局長盧寵茂則表示，上任後自己推動了不少政策，都收到有聲音指已太遲，惟自己認為「有心唔怕遲」，未來會繼續大力推動增加醫護人手致策及成立「第一層審批」藥物註冊機構。
他續指，無論推動什麼政策，有心永遠不怕遲，未來亦會憑着初心、決心及信心，為市民提升醫療健康。他又多謝前線同事為疫情及復常付出很大努力，相信只要大家同心同德就可以解決到問題。
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