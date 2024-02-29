關慧敏任明愛醫院院長接替屈銘伸　疫情記者會曾當醫管局發言人

醫管局今（29日）公布關慧敏獲委任為明愛醫院行政總監，接任現時院長屈銘伸，7月15日履新。關慧敏在疫情較後時期，曾以醫管局總辦事處總行政經理（醫療職系）身分作為疫情記者會醫管局發言人而為人熟識，過往亦在醫管局主責招騁非本地培訓醫生及「大灣區醫療人才交流計劃」。醫管局形容，關慧敏擁有卓越成就，包括成立團隊在海外招聘非本地培訓醫生的工作取得佳績，並領導環球醫療人才匯聚計劃成功招聘具潛質的人才。



醫管局今（29日）公布，關慧敏獲委任為明愛醫院行政總監，將於七月十五日履新。（資料圖片）

醫管局公布，關慧敏獲委任為明愛醫院行政總監，將於七月十五日履新。關慧敏為麻醉科專科醫生，在新冠疫情較後時期，以醫管局總辦事處總行政經理（醫療職系）身分作為疫情記者會醫管局發言人，而為人熟識。

另外，她近日亦代表醫管局遠赴英國等地招騁非本地培訓醫生及「大灣區醫療人才交流計劃」。醫管局形容，關慧敏擁有卓越成就，包括成立團隊在海外招聘非本地培訓醫生的工作取得佳績，並領導環球醫療人才匯聚計劃成功招聘具潛質的人才。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞祝賀關醫生獲委任新職，並祝賀她在新崗位事事順利。明愛醫院現時院長為屈銘伸，據悉因退休而離職。其薪金為醫管局內第二高，年薪達5,418,000，僅次於高拔陞。