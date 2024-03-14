警隊3.18起全港執法　打擊違例駕駛捉亂過馬路　提升道路安全

本港致命交通意外有上升趨勢，警方今日（14日）預告，將於下周一（18日）起，在全港進行大型執法行動打擊違例駕駛，包括不小心駕駛、沒有讓斑馬線行人、超速駕駛、駕駛時手持手提電話、酒駕毒駕、及違反交通燈和標記等，警方同時亦會加強打擊亂過路。



根據警方數字，2023年共發生98宗致命交通意外，導致98人死亡，較2022年增加約10%。在死亡人數中，有 63%（62人）為行人，是所有道路使用者組別中比例最高，其中39人是65歲以上的長者，佔所有行人死者總數的63%。

去年1,009宗致命及嚴重受傷交通意外

警方分析結果顯示，涉及致命交通意外的車輛類型中，商用車輌佔比最多，前三名分別是貨車（27%）、的士（20%）及小巴（16%）。

此外，2023年共發生1,009宗致命及嚴重受傷交通意外，當中最主要的成因為不專注駕駛，有322宗（32%），較2022年增加超過20%，情況令人關注。

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打擊不小心駕駛、沒讓斑馬線行人

警方為提高公眾對道路安全的意識，警方交通總部於3月起聯同五個總區的道路安全組、耆樂警訊、道路安全議會及交通安全隊人員，在全港多個地點進行宣傳教育，呼籲駕駛者及行人遵守交通規則。

在宣傳教育活動結束後，警方將於下周一（18日）起進行全港性的大型執法行動，針對以下與駕駛者相關的違例事項：

‧不小心駕駛

‧沒有讓斑馬線上的行人先行

‧超速駕駛

‧駕駛時手持手提電話

‧酒後駕駛及毒後和藥後駕駛

‧與交通燈、交通標誌及路面標記相關的違例事項等



籲行人遵守過路燈 用斑馬線、行人隧道及天橋

警方表示，交通意外往往並非由單一原因引致，除了駕駛者的違法或不當行為外，行人胡亂過馬路亦是造成嚴重或致命交通意外的主要原因。因此，警方會同時打擊行人的違例行為，以加強對巿民的保護，提升道路安全。

警方呼籲行人善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道及天橋，並必須遵守交通燈號及規則，切勿在車與車之間橫過馬路或接近大型車輛的盲點。駕駛者亦須加倍留意周遭的交通情況及仔細察看盲點，確保車輛四周安全才開車，時刻保持專注、忍讓和守法。