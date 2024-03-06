清明節｜柴灣交通管制周六起實施　運輸署籲掃墓市民用新扶手電梯

清明節（4月4日）將至，運輸署昨日（3月5日）表示，因應柴灣歌連臣角道一帶墳場於清明節前後的掃墓人潮，將於周六（3月9日）起實施特別交通安排。特別巴士路線將於指定日子提供服務。運輸署也提醒，前往哥連臣角新廈靈灰安置所的市民，可使用去年10月啟用、位於新廈街的扶手電梯及行人通道。



▼2023年10月23日重陽節 市民使用新廈街扶手電梯▼



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運輸署指出，周六（9日）至4月28日期間將劃出臨時禁區，連城道以東的一段歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場方向），每日上午7時至下午3時暫劃為私家車及輕型貨車禁區，除持有許可證者外，所有私家車及輕型貨車一律禁止進入。

兩階段封路禁入連城道及歌連臣角道

另外，警方將分兩階段封路，除獲豁免車輛外，所有車輛在指定日子的上午7時至下午5時，禁止進入連城道及歌連臣角道。

第一階段封路日期為：3月24日、29日、30日、31日；4月1日、6日、7日、13日及14日。（該階段獲豁免車輛：專營巴士、專線小巴第16A、16M、16X及18M號線、的士、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛）

第二階段封路日期為：清明節（4月4日），的士亦禁止進入連城道及歌連臣角道。（該階段獲豁免車輛：專營巴士、專線小巴第16A、16M及16X號線、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛）。

▼2023年10月23日重陽節 柴灣祭祖市民絡繹不絕▼



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特別巴士路線於指定日子服務

此外， 新巴388號、389號巴士將於指定日子提供服務；城巴8X、780、新巴9號、隧巴106，118及606號和專線小巴18M，將視乎乘客需要而加強服務。（見附表）

▼2023年10月23日重陽節 掃墓市民於柴灣等巴士▼



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不

呼籲盡量使用公共運輸服務

運輸署建議，掃墓人士應預早計劃行程及預留較多出行時間，如欲於實施道路封閉以外的日子前往歌連臣角道一帶墳場，請盡量使用公共運輸服務。市民可於港鐵柴灣站乘搭專線小巴第16A、16M、16X或18M號線前往歌連臣角道，或於筲箕灣巴士總站乘搭城巴第9號線前往石澳道近歌連臣角道一帶。

前往哥連臣角新廈靈灰安置所的市民，亦可使用連接柴灣新廈街（鄰近港鐵柴灣站A出口）與該靈灰安置所的扶手電梯及行人通道。