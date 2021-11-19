女測量師涉與夫騙房津　上訴庭指夫妻財政未必互公開　裁上訴得直

房屋署女產業測量師被指申請房屋津貼時，隱暪在私人機構任職的丈夫，亦獲發同類津貼。女測量師因此在17年間，獲得逾488萬元房津。測量師和其丈夫被裁定欺詐罪成，分別被判入獄22和25個月。兩人早前提出上訴，上訴庭今(19日)頒發判辭，指於現今社會，夫妻在財政方面未必互相公開，測量師或不知道丈夫領取房津，裁定測量師上訴得直，但駁回其丈夫的上訴。



兩名上訴人分別為黃淑珍和陸棟才，案發時分別為房屋署產業測量師，和永安電腦系統有限公司的經理。黃早前陳詞指，原審法官只因兩名上訴人已婚年月較長等，推論黃必然知道陸領取房津，是缺乏基礎。

夫妻關係好也未必互相公開財政

上訴庭在判辭指，在當今社會，無論夫妻的關係多好，財政方面未必互相公開。本案中，陸知道公務員不能享有雙重福利，但又希望增加家庭收入，因此有可能未有如實向黃透露這收入的性質，原審法官未有解釋為何排除這個可能，因此裁定黃上訴得直。

陸知道雙重福利的定意

就陸棟才的上訴，上訴庭指控罪中所指的不誠實，是指陸涉案時在聲明書中表示他身為黃的丈夫，沒有從他的僱主收取任何購買物業或租用居所的資助或現金津貼，他是知道自己不符合作出聲明的條件。

上訴庭指，不符合條件是指，津貼構成政府定義的雙重福利。只要陸知道涉案津貼被政府視為雙重福利，他作出聲明就屬於不誠實。上訴庭認為案中有充分的證據，指陸是知道政府對雙重福利的定義，因此駁回其上訴。

案件編號：CACC14/2020