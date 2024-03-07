擴大自由行｜本地文化更勝傳統景點　青島客花費輕：體驗風土人情

西安及青島昨日 （6日） 起納入為港澳個人遊城市，即有首批旅客以自由行形式抵港。其中，來自青島的美食KOL白素素等今（7日）展開第二日在港行程，比起傳統打卡景點，他們更較喜歡捕捉香港本地小事小物，銅鑼灣地鐵站外的栗子車及香港人氣麵包等，更令他們興致勃勃。



白素素表示，今次已是第四次來港，一些傳統景點之前已去過，故今次來更希望可以探索香港較有「港味」事物，「旅行重點就是每次去體驗不同的風土人情。」作為美食KOL，今次行程主要都是聽一些香港朋友的分享，走進大街小巷尋走美食，未來數日亦會計劃到廟街、 太平山山頂及半島餐廳等，「一邊吃、一邊看、一邊玩。」



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首批青島旅客第二日在港的行程，由於部份人為首度來港，青島同鄉會有代表陪伴他們左右。

六名旅客先以天星小輪遊維港作序幕，雖然今日大霧，但仍能看到維港風景。白素素表示，昨日已夜遊過維港，但夜與日風景各有不同，「白日感覺很現代、都市的那種，夜間的感覺很浪漫。」她續指，雖然之前來港都有坐過天星小輪，但認為相關交通工具便宜，加上可以看到維港美景，所以覺得特別好。

到達灣仔後，白素素等人就步行至金紫荊廣場「打卡」，不過比起看金紫荊，特如其來的直升機似乎更吸引旅客的興致。隨著直升機在廣場外降落，他們隨即跑到停機坪附近與直升機「打卡」，即使頭髮被吹亂亦毫不介意，反而興致勃勃與記者分享拍到的照片。

白素素笑言，第一次可以與直升機這麼近，感覺很震撼，惟了解到直升機非恆常會來到停泊則感慨「機會可遇不可求」，認為相關體驗很新奇，相信很多人都會對此感興趣。

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除了傳統景點外，她們亦到大坑火龍文化館了解香港舞火龍文化，最後則到銅鑼灣「血拼」。雖然銅鑼灣到處都是名店，但地鐵站外的栗子車及香港人氣麵包等，更令此名美食KOL感興致。白素素表示，自己早已在網上及朋友口中聽到銅鑼灣有不少美食，如好吃的玉桂卷、蛋撻等等。

轉眼間她就已到其中一間人氣麵包店花費約80多元，買入共三個蛋撻及各式各樣的餡餅，她透露，在網上看到網民對此店的評價「好壞差半」，故希望可以親身品嚐下以知道味道為何。她吃過蛋撻後認為味道不錯、口感鬆軟，甚至比起澳門安德魯餅店還要好吃。她又指，價錢不算太貴，因其用料上會較具心思，認為香港一些好吃的甜品都要差不多的價錢。

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白素素續指，由於今次已是第四次來港，一些傳統景點之前已去過，故今次來更希望可以探索香港較本地的事物，認為此或更具意義，「旅行的重點就是每次去體驗不同的風土人情。」她以大坑火龍文化館為例，在青島很少見到有如此大型的舞火龍慶祝中秋節，未來或會計劃在中秋節前後再來港看舞火龍。

她透露，今次行程主要都是聽一些香港朋友的分享，走進大街小巷尋走美食，未來數日亦會計劃到廟街、 太平山山頂及半島餐廳等，「一邊吃、一邊看、一邊玩。」