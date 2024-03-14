求肝｜熱心消防員患急性肝衰竭　妻信有奇蹟：佢應承過我會好返

42歲的石仔入職消防員已有17年，有望升職之際，卻迎來不幸的消息。他二月因胃痛入院，初步診斷為肝炎，惟其後病情四日內急速惡化，出現急性肝衰竭並昏迷，而近日甚至出現腦水腫情況，急需求肝續命。



家人和朋友在得悉石仔急需肝藏移植後，都決定捐出肝臟，惟都不適合捐肝條件。他太太引述醫生指，未來數日若未能換肝恐危在旦夕，加上如腦水腫嚴重更可能不能做手術，故冀有Ｏ型血有心人捐肝，給予丈夫一個奇蹟，「佢有應承我話，佢一定會好返。我都信佢會好返。」



42歲的石仔任職消防員，平時熱愛運動及做義工的他，身體一向健康，惟在有望升職之際，卻迎來不幸的消息。他在二月底時因病服食藥物後出現胃痛，即使停藥後情況仍未有好轉，故前往仁濟醫院急症室求診。當時仁濟醫院初步診斷為肝炎，惟到醫院後情況亦一直轉差。醫生在多番檢查後發現其出現肝昏迷，並轉介到瑪麗醫院進一步檢查。

胞兄血型相乎 但血壓血糖不合格

石仔轉到瑪麗醫院後情況未有好轉，而由於其阿摩尼亞指數高，亦令到他一直昏迷醒不到，被送往深切治療部留院。醫生告知親人，石仔已出現上急性肝衰竭， 命懸一線，需要換肝保命。

家人和朋友在得悉石仔急需肝藏移植後，都決定捐出肝臟，惟每次都是失望而回。石太指，眾人中只有石仔哥哥血型相乎，惟由於其血壓及血糖等不合格，最終未能捐肝。除了家人外，亦有朋友前來去肝臟移植中心檢測，惟最後又因朋友的親人不同意，故未能成事。

「佢一生無做過壞事，點解會咁」

石太慨嘆，對最終未能成事感無奈，但亦明白不同人有顧慮，將心比心自己都希望捐肝者沒有家庭的負擔，「如果唔係自己個心都唔安樂。」她談起丈夫時大讚其十分熱心，總是為人着想，亦想常常做義工，對於丈夫病危感到突然，「佢一生無做過壞事，點解會咁。」她又指，雖然機會渺茫，但她直言不會放棄，全因丈夫在病床前的一個承諾，「佢有應承我話，佢一定會好返。我都信佢會好返。」

現時石先生急需善心人士捐出肝藏以進行活肝移植，家人盼善心人士捐出肝臟，可聯絡瑪麗醫院K座12樓肝臟移植中心檢測及配對。捐贈者如希望了解活體肝捐贈資料，可參閱醫管局資料。

如市民有意協助，請留意以下要求︰



1. 年齡18至60歲，男女不限

2. O型血型合適，身高體重指數值（BMI）少於30

3. 非乙型、丙型肝炎或愛滋病帶菌者

4. 沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好

5.過往未曾接受上腹手術

6. 非懷孕者

7. 術前和術後均得到親人支援和照顧

